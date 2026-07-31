Ο Τουρνάς στη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός

Συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, προκειμένου να εκτιμήσουν τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για το Σάββατο 1 Αυγούστου και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον δήμαρχο. Στη συνέχεια επέστρεψε στο ΕΣΚΕΔΙΚ.

Νωρίτερα, όταν τελείωσε το Συντονιστικό, ο Ευάγγελος Τουρνάς προχώρησε σε δηλώσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως «οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας τιτάνιος», καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα.

Η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Πρώτα από όλα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια τριών πολύ σπουδαίων ανθρώπων, τριών πυροσβεστών, τριών μαχητών του Πυροσβεστικού Σώματος που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι εναέριες δυνάμεις, σε πολλές περιπτώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους.

Σύσσωμος ο μηχανισμός, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ριχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ’ όλα αυτά, δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας είναι τιτάνιος.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας θα πρέπει να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, και να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Έχουμε δει πολύ μικρά συμβάντα να έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους.

Άρα, καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίνονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές. Την ανθρώπινη ζωή, η οποία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας».

Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς

Υπενθυμίζεται πως βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο: