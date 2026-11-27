Το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, γνωστό για τις παραλίες με τη λευκή άμμο και τη θαλάσσια ζωή του, έχει εξελιχθεί σε προορισμό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων από ξένους άνδρες. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια τα παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τις μητέρες ή άλλους συγγενείς τους, οι οποίοι τα προωθούν σε κυκλώματα έναντι χρημάτων, σύμφωνα με όσα αναφέρει η nypost.

Το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την υπόθεση του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος συνελήφθη στη Φλόριντα στις 6 Νοεμβρίου, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε όταν ο γιος του φέρεται να εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στα προσωπικά του αντικείμενα, στο διαμέρισμα όπου διέμενε στη Σεμπού.

Ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, παρέδωσε ηλεκτρονικές συσκευές στις φιλιππινέζικες Αρχές, οι οποίες συνεργάζονται με το FBI. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 7.500 φωτογραφίες και ένα βίντεο με ανήλικα αγόρια και κορίτσια διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων φέρονται να υπήρχαν και παιδιά από τις Φιλιππίνες. Ο Μαρκλ παραδέχθηκε ότι είχε επισκεφθεί ιερόδουλες, αλλά αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η πορνεία και η εκμετάλλευση ανηλίκων

Στην καρδιά της πόλης Σεμπού, η λεωφόρος Mango είναι γνωστή ως περιοχή με έντονη δραστηριότητα πορνείας. Η 44χρονη Dina Gonzales, η οποία εργάζεται ως σεξεργάτρια στην περιοχή, περιέγραψε στην Daily Mail τη ζήτηση που υπάρχει από ξένους άνδρες για πολύ νεαρές γυναίκες.

Η ίδια χρεώνει περίπου 2.000 πέσος Φιλιππίνων, δηλαδή περίπου 35 δολάρια, για μια σεξουαλική συνεύρεση. Όταν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον πελάτη, τον παραπέμπει σε άλλες γυναίκες, λαμβάνοντας προμήθεια. Όπως ανέφερε, στην περιοχή κυκλοφορούν και κορίτσια που φαίνονται ανήλικα, τα οποία συχνά δηλώνουν μεγαλύτερη ηλικία από την πραγματική τους.

Ένας σημαντικός παράγοντας που τροφοδοτεί την εκμετάλλευση είναι η φτώχεια. Το διάμεσο μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών στις Φιλιππίνες είναι μικρότερο από 540 δολάρια, περίπου κατά ένα τρίτο χαμηλότερο από εκείνο της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης International Justice Mission (IJM), περισσότερο από το 80% των διακινητών παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση στις Φιλιππίνες είναι οι βιολογικοί γονείς ή άλλοι συγγενείς των θυμάτων. Οι δράστες που αγοράζουν το σχετικό υλικό προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό, με πολλούς να βρίσκονται στις ΗΠΑ, τη Σουηδία και την Αυστραλία.

Η ίδια έκθεση εκτιμά ότι μόνο το 2022 σχεδόν 500.000 παιδιά στις Φιλιππίνες, περίπου ένα στα 100, υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση με σκοπό την παραγωγή υλικού για διαδικτυακή εκμετάλλευση. Η διάμεση ηλικία των θυμάτων ήταν μόλις 11 ετών, ενώ το μικρότερο παιδί που εντοπίστηκε από διασώστες δεν είχε συμπληρώσει ούτε τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Την ίδια χρονιά, περίπου 250.000 ενήλικες στις Φιλιππίνες φέρεται να συμμετείχαν στην παραγωγή τέτοιου υλικού έναντι χρημάτων.

Οι μητέρες εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους

Ο Bart van Oost, διευθυντής της οργάνωσης CURE Foundation, που εδρεύει στη Σεμπού και βοηθά παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση, επισημαίνει ότι συχνά δράστιδες είναι νεαρές μητέρες με περιορισμένη μόρφωση και ελάχιστες επαγγελματικές προοπτικές. Πολλές από αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν υπάρξει και οι ίδιες θύματα εκμετάλλευσης.

Όπως εξηγεί, ένα παιδί μπορεί να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο και να ζει με την οικογένειά του, ενώ παράλληλα να κακοποιείται σεξουαλικά μέσω διαδικτύου. Οι γονείς και οι συγγενείς που συμμετέχουν στην εκμετάλλευσή του συχνά υποτιμούν τις συνέπειες και αντιμετωπίζουν τη δραστηριότητα ως μια επιπλέον πηγή εισοδήματος.

Μάλιστα, οι πελάτες που αγοράζουν το σχετικό υλικό δεν χρειάζεται καν να ταξιδέψουν στις Φιλιππίνες, καθώς η χώρα αποτελεί σημαντική αγορά για διαδικτυακή παραγωγή και πώληση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ένα καταφύγιο για τα παιδιά που σώζονται

Η Σεμπού αποτελεί ταυτόχρονα και καταφύγιο για παιδιά που διασώζονται από κυκλώματα εκμετάλλευσης σε άλλες περιοχές των Φιλιππίνων, όπου συχνά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές φροντίδας για παιδιά με σοβαρά ψυχικά τραύματα.

Στο οικιστικό κέντρο Rancho ni Cristo της CURE Foundation, τα κορίτσια λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους και προετοιμάζονται για την ενήλικη ζωή.

Όπως επισημαίνει ο van Oost, οι συνέπειες της κακοποίησης δεν εξαφανίζονται όταν οι δράστες οδηγούνται στη φυλακή. Για πολλά παιδιά, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να μάθουν ξανά να εμπιστεύονται τους ανθρώπους, ειδικά όταν εκείνοι που υποτίθεται ότι έπρεπε να τα προστατεύουν ήταν τελικά αυτοί που τα εκμεταλλεύτηκαν.

«Βλέπουμε τις συνέπειες αυτής της εκμετάλλευσης πολύ καιρό αφότου σταματήσουν οι κάμερες να καταγράφουν και ολοκληρωθούν οι διαδικτυακές συναλλαγές», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όσα συνέβησαν σε αυτά τα παιδιά, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε να αλλάξει ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα».