ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες ντροπής του ΟΑΚΑ: «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, οι αντοχές μας εξαντλήθηκαν»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν ντροπιαστικές εικόνες από το κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις βροχοπτώσεις την Τετάρτη (21/1) στην Αττική.

Μετά τις εικόνες ντροπής, ο ΣΕΓΑΣ εξέδωσε μια ανακοίνωση χείμαρρο, δηλώνοντας πως πλέον δεν θα υπάρχει καμία ανοχή στην κοροϊδία.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

«Με αφορμή τις νέες πρόσφατες εικόνες-ντροπής από το προπονητήριο του ΟΑΚΑ, αλλά και το στάδιο της Παιανίας (κατ’ ευφημισμόν κλειστοί χώροι και οι δύο), η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ τοποθετείται προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με όσα έχουν – ή καλύτερα δεν έχουν – γίνει τα τελευταία χρόνια ως προς τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της, η διοίκηση τοποθέτησε πολύ ψηλά στην ατζέντα της την επίλυση των χρόνιων παθογενειών στους χώρους προπόνησης και διεξαγωγής αγώνων, όχι μόνο στην Αττική, όπου γυμνάζεται η πλειοψηφία των μελών των εθνικών ομάδων, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Χωρίς να «διαφημίζει» τις ενέργειές της και να κομπορρημονεί.

Ενέργειες πλήρεις, που δεν αποσκοπούσαν, μόνο, στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκαλέσει οι κατ’ επανάληψη κακοτεχνίες και προχειροδουλειές, αλλά και στην πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών φαινομένων σε υπάρχοντες και νεόδμητους χώρους. Επίσης, εξ αρχής και σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, στόχος την νυν διοίκησης ήταν και παραμένει η αγαστή, ειλικρινής και κυρίως αποτελεσματική σχέση της με την Πολιτεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος, Σοφία Σακοράφα, από τις πρώτες μέρες της θητείας της και ιεραρχώντας τις ανάγκες, παρέδωσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και του γενικού γραμματέα, Γιώργου Μαυρωτά, φάκελο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πλήρη απεικόνιση της κατάστασης στο κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ, ζητώντας υπόσχεση για άμεση κυβερνητική παρέμβαση, την οποία και έλαβε.

Σε δεύτερο χρόνο, ο ΣΕΓΑΣ ζήτησε – εν πλήρει γνώσει των υποχρεώσεων που περιέκλειε το αίτημά του – την πλήρη διαχείριση των προπονητικών εγκαταστάσεων των εθνικών ομάδων στο ΟΑΚΑ, στον Άγιο Κοσμά, αλλά και την Παιανία, στο πρότυπο της παραχώρησης των σταδίων και γυμναστηρίων στις ΠΑΕ. Και αυτό το αίτημα αραχνιάζει σε κάποιο κυβερνητικό συρτάρι…

Η επόμενη ουσιαστική παρέμβαση της διοίκησης προς τους ανωτέρω σκοπούς συνέβη επί των ημερών του κ. Αυγενάκη, και αφορούσε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με γρήγορες, συντονισμένες και επιστημονικά μελετημένες και τεκμηριωμένες από τις τεχνικές υπηρεσίες μας κινήσεις, ο ΣΕΓΑΣ πήρε την πρωτοβουλία, ξεπέρασε τους σκοπέλους της γραφειοκρατίας και εξασφάλισε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου, με κόστος πολύ χαμηλότερο από το προϋπολογισθέν από το Υπουργείο ποσό και με αγορά υπερσύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν.

Όσον αφορά το χιλιοταλαιπωρημένο, άλλοτε στολίδι, όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του παγκόσμιου αθλητισμού και νυν «Γεφυριού της Άρτας», ΟΑΚΑ, δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν όσα έχουμε ζήσει όλα τα αυτά χρόνια. Οι διαβεβαιώσεις απερχόμενων πολιτικών ανδρών για άμεση επαναφορά του κεντρικού σταδίου και των προπονητηρίων (ανοιχτού και κλειστού) έμειναν στα λόγια ή έφτασαν ίσαμε κάποιες άστοχες μικροπαρεμβάσεις, χωρίς πλάνο και δίχως αποτέλεσμα.

Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ ανέλαβε, ιδίοις εξόδοις, την πρωτοβουλία να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους τεχνοκράτες, για να συντάξουν έναν πλήρη φάκελο με επιστημονική μελέτη των ενεργειών που ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ να γίνουν και πλήρη περιγραφή των απαραίτητων βιώσιμων υλικών, έτσι ώστε να δοθεί μια τελική και βιώσιμη λύση για το κλειστό προπονητήριο.

Ο φάκελος παραδόθηκε στους αρμόδιους φορείς που διαφεντεύουν τις τύχες της Ολυμπιακής Εγκατάστασης και ζητήσαμε να εξασφαλιστεί ότι όλα θα γινόντουσαν όπως πρέπει, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, χρονοκαθυστερήσεις και… αλλαγές πορείας. Προς αποφυγή όλων των ανωτέρω, προτείνουμε να αναλάβει το έργο με αυτεπιστασία.

Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε. Ο νυν Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έπειτα από τις αλλεπάλληλες δικές μας οχλήσεις, αλλά και των προπονητών και αθλητών μας, έδειξε άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα το ΟΑΚΑ, να διορθωθούν οι αστοχίες και να αποκτήσει ξανά τη χαμένη του λάμψη ο αθλητικός και πολιτιστικός ομφαλός της χώρας.

Φευ! Οι διαχειριστές των έργων στο ΟΑΚΑ είχαν το δικό τους πλάνο, το οποίο και υλοποίησαν, με τα αποτελέσματα που είδε όλη η Ελλάδα μετά την νεροποντή της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου. Δεν ξαναβγήκαν απλά οι κουβάδες στο ΟΑΚΑ (για την ακρίβεια δεν έφυγαν ποτέ), αλλά προστέθηκαν και… λέμβοι για το ασφαλές πέρασμα από το ένα σημείο στο άλλο.

Για τα υπαίθρια προπονητήρια του ΟΑΚΑ, αλλά και όλα στα στάδια της χώρας, ο ΣΕΓΑΣ σύναψε σύμβαση με πιστοποιημένο διεθνή ελεγκτή εγκαταστάσεων, ώστε να είναι διαθέσιμος για να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις, να θέσει τις απαραίτητες και απαρέγκλιτες προϋποθέσεις τοποθέτησης ελαστικών ταπήτων και να νουθετήσει, μέσω ειδικής ημερίδας που έγινε υπό την επίβλεψη της ΕΟΕ, το τεχνικό προσωπικό όλων των Δήμων, των Περιφερειών και της ΓΓΑ. Για να σταματήσει το φαινόμενο της ανακαίνισης των σταδίων με όραμα… έξι μηνών. Γιατί τόσο ή και μικρότερο ήταν το διάστημα που χρειαζόταν να περάσει μέχρι τα ανακαινισμένα στάδια να γεμίσουν λακκούβες και εξογκώματα ή μέχρι να αναδυθεί το υπόστρωμα στον αγωνιστικό χώρο.

Τα έργα στα δύο ανοιχτά γήπεδα του ΟΑΚΑ ξεκίνησαν με την πάγια μέθοδο της χρονοκαθυστέρησης, διακόπηκαν λόγω των βροχών και κάποια στιγμή επανεκκίνησαν, για να παραδοθούν – ως συνήθως – μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Απομένει να δοκιμαστούν στην πράξη, όταν θα διεξαχθούν και οι πρώτοι αγώνες, για να αποκαλυφθούν οι αντοχές τους.

Και περνάμε στο κλειστό της Παιανίας, ένα στάδιο το οποίο υπάγεται στο ΟΑΚΑ και παραδόθηκε πρόσφατα από μεγαλοεργολάβους που έχουν κληθεί να αναμορφώσουν την εικόνα της αθηναϊκής ριβιέρας. Βέβαια, παραδόθηκε ημιτελές, χωρίς να έχει γίνει η αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα, η οποία υποτίθεται θα είχε ολοκληρωθεί νωρίς το 2025. Φαίνεται ότι οι διαγωνισμοί μάλλον είχαν πάει διακοπές, μαζί με τους αρμόδιους… Εν τέλει, το στάδιο παραδόθηκε διατηρώντας, όπως αποδείχτηκε, τις αστοχίες του παρελθόντος. Αδιάσειστα στοιχεία οι κουβάδες στην ευθεία των 60 μ., στο διάδρομο του μήκους, του επί κοντώ και στις στροφές.

Για τον Άγιο Κοσμά έχουν γραφτεί τόσα πολλά, ώστε είναι περιττό να μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι προφορικές – όπως αποδείχτηκε – πολιτικάντικες υποσχέσεις, τα «θα», η μέθοδος του «αποφασίζουμε και διατάζουμε», που παραπέμπει σε άλλες, σκοτεινές εποχές και τα μεγαλοσυμφέροντα, έχουν απαξιώσει ένα άθλημα, μια μεγάλη περιοχή της Αττικής, μια γενιά αθλητών και μας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση και στη απαξίωση.

Παρακαλούμε για τα αυτονόητα, την αυτούσια μετεγκατάσταση στο μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού. Παλεύουμε για να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα. Και δεν θα αποχωρήσουμε από τον Άγιο Κοσμά, αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας. Η φημολογούμενη πλήρης μετεγκατάσταση, για την ώρα περιλαμβάνει ένα ανοιχτό στάδιο και ένα προπονητήριο ρίψεων που βρίθουν κακοτεχνιών και – απ’ ότι φαίνεται – σχεδιάστηκαν από παντελώς ξένους προς το άθλημά μας “ειδικών”.

Έχουμε καταστήσει σαφές προς όλους τους αρμόδιους φορείς ότι δεν θα υποχωρήσουμε στο αίτημά μας, αν δεν εξασφαλιστούν οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει εξ αρχής.

Ο κόμπος, έχει φτάσει στο χτένι. Οι αντοχές μας και η ανοχή στην κοροϊδία, στις μικροπολιτικές τακτικές υπερφίαλων φιλόδοξων μάγων και στα συμφέροντα μεγαλό- ή μικρεργολάβων εξαντλήθηκαν. Ζητάμε λύσεις και τις θέλουμε άμεσα! Δεν παρακαλούμε πια. Απαιτούμαι να προβείτε στις ενέργειες που θα επιλύσουν μια και καλή το πρόβλημα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Δεν κάνετε χάρη σε κανέναν. Είναι καθήκον σας απέναντι στον ελληνικό λαό, στους χιλιάδες αθλητές, στους Ολυμπιονίκες μας. Ναι, αυτούς που χειροκροτάτε στις επιτυχίες τους, μάλλον για το θεαθήναι, και τους γυρνάτε την πλάτη μόλις σβήσουν τα φώτα της (αυτό)προβολής.

Αν δεν μπορείτε μόνοι σας, ακούστε μας, συνεργαστείτε μαζί μας!»