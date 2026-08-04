«Σειρήνες» από Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Τσέλσι για τον Κωνσταντέλια

Το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με δύο κορυφαίες ομάδες να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε πως ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων της Γηραιάς Ηπείρου, με τη Ντόρτμουντ να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως η πιο «ζεστή» ομάδα για την απόκτησή του.

Οι Βεστφαλοί, που έχουν παράδοση στην ανάδειξη και εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών, βλέπουν στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια έναν παίκτη με τεράστιες προοπτικές και φέρονται διατεθειμένοι να κινηθούν για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα, στο παιχνίδι έχoυν μπει και η Γιουβέντους με την Τσέλσι. Οι «μπιανκονέρι» έχουν παρακολουθήσει τον Έλληνα άσο σε αγώνες του ΠΑΟΚ και έχουν σχηματίσει θετική άποψη για τις ικανότητές του, θεωρώντας τον μια επένδυση με σημαντικό μέλλον.

«Οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης έχουν βάλει στο μάτι τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το ταλέντο από την Ελλάδα έχει κάνει όνομα με τον ΠΑΟΚ και ανάμεσα στις ομάδες που τον παρακολουθούν είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία δείχνει τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να επενδύσει πάνω του», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα του Ντι Μάρτζιο.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά την πορεία του 22χρονου μεσοεπιθετικού, τον οποίο αξιολογεί ως έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι για το μέλλον της.