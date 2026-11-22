Ξυλόκαστρο και Λουτράκι εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές σεισμικών επιταχύνσεων. Η προειδοποίηση ανήκει στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, που μίλησε πρόσφατα σε διάλεξη στην Κόρινθο. Οι δηλώσεις του έγιναν στις 18 Νοεμβρίου και γίνονται γνωστές τώρα, σχεδόν συγχρόνως με την ασθενή σεισμική δόνηση 3,4–3,5 Ρίχτερ που ταρακούνησε τα ξημερώματα της Κυριακής την περιοχή κοντά στο Ρίο και την Πάτρα, με εστιακό βάθος λίγων χιλιομέτρων.

Τι είπε ο Ευθύμιος Λέκκας για τη σεισμικότητα της περιοχής

Στη διάλεξή του, ο κ. Λέκκας υπενθύμισε ότι στο Ξυλόκαστρο έγινε πρόσφατα σεισμός 3,6 Ρίχτερ. Τόνισε πως η περιοχή του Ξυλόκαστρου και το Λουτράκι έχουν υψηλές τιμές επιταχύνσεων και ότι χρειάζεται να μειωθεί η τρωτότητα σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες ενός σεισμού.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν. Οι επιπτώσεις τους, όμως, μπορούν να περιοριστούν, με έλεγχο και θωράκιση σχολείων, δημοτικών κτιρίων, λιμανιών, μνημείων και δικτύων. Πρόσθεσε ότι ο Δήμος Κορινθίων είναι ανάμεσα στους λίγους της χώρας που διαθέτουν ήδη σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, πριν καν εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα ειδικά σχέδια.

Intime

Ο δήμαρχος Κορινθίων για τη σεισμική ιστορία του τόπου

Για τη σεισμική ιστορία της περιοχής μίλησε και ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη προετοιμασία. «Έχουμε περάσει πάρα πολλά, όσοι έχουμε ζήσει τους σεισμούς και όσοι έχουμε ακούσει και διαβάσει την ιστορία του τόπου μας. Τι κάναμε εμείς; Λάβαμε τα μέτρα μας», είπε. Ο δήμαρχος ανέδειξε τη σημασία της προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΠΑ και τη συνέδεσε με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της τοπικής κοινωνίας.

Πρόληψη και εκπαίδευση των πολιτών

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η πρόληψη και η μείωση των συνεπειών ενός πιθανού σεισμού, μέσα από την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την εκπαίδευση των πολιτών.