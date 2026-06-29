Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Θρήνος και οργή πάνω από τα συντρίμμια - Υποχρεώνουν τον στρατό σε βοήθεια

Κάτοικοι εξαγριωμένοι για την παθητική στάση στρατιωτικών υποχρέωσαν την Κυριακή 28/6 μέλη μονάδας ανεπτυγμένης σε σεισμόπληκτη περιοχή να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε, τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ενδέχεται να αυξηθεί γεωμετρικά, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

🇻🇪 | DESASTRE EN VENEZUELA: Momento en que los rescatistas intentan excavar desesperadamente para sacar a un niño atrapado bajo los escombros tras el terremoto del miércoles. pic.twitter.com/c7xEMSnfLk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 29, 2026

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε με αγανάκτηση άνδρας, ανάμεσα σε δεκάδες άλλους, απευθυνόμενος σε στρατιωτικό στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα) στην πολιτεία Λα Γουάιρα, που σαρώθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς.

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450 νεκρούς μέχρι την Κυριακή. Τουλάχιστον 189 κτίρια κατέρρευσαν τελείως. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι περίπου 50.000.

Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες λιγοστεύουν ολοένα περισσότερο όσο περνά ο χρόνος, τονίζουν ειδικοί.