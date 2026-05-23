Σεισμός 4,4 Ρίχτερ δυτικά της Κάσσου

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 13:34:13 (GMT), σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση των σεισμολογικών δεδομένων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.



Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε θαλάσσια, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσσου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,1 χιλιόμετρα, γεγονός που χαρακτηρίζει τη δόνηση ως σχετικά επιφανειακή.



Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.