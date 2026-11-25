Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) βορειανατολικά της Σάμης Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης είναι τα εξής:



Χρόνος Γέννησης [GMT] : 25/11/2026 18:07:55.10

Μέγεθος : 4.2

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.27

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 20.679

Εστιακό Βάθος [km] : 18.6

Τοποθεσία : 3 Χλμ. ΒΑ της Σάμης Κεφαλληνίας