Πλεύση Ελευθερίας: Νέα βουλευτής η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη επιζήσασα από την τραγωδία στο Μάτι
Η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη θα καταλάβει την κοινοβουλευτική έδρα της Ελένης Καραγεωργοπούλου στην Πλεύση Ελευθερίας.
Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) βορειανατολικά της Σάμης Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης είναι τα εξής:
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 25/11/2026 18:07:55.10
Μέγεθος : 4.2
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.27
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 20.679
Εστιακό Βάθος [km] : 18.6
Τοποθεσία : 3 Χλμ. ΒΑ της Σάμης Κεφαλληνίας