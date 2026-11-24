Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Αισθητός και στα Δωδεκάνησα
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη νοτιοδυτική Τουρκία, και συγκεκριμένα 21 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μίλας.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στη Δυτική Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε γειτονικά ελληνικά νησιά.
Σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα, η δόνηση καταγράφηκε στις 18:39 τοπική ώρα (15:39 UTC). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη νοτιοδυτική Τουρκία, και συγκεκριμένα 21 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μίλας (Milas) και 78 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Αϊδινίου (Aydın).
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που την κατέστησε ιδιαίτερα αισθητή σε κοντινές παράκτιες περιοχές και τουριστικά θέρετρα, όπως η Αλικαρνασσός (Μπόντρουμ), καθώς και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Κως, η Κάλυμνος και η Λέρος.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί από την περιοχή του επικέντρου, ωστόσο η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά από τα αρμόδια σεισμολογικά ινστιτούτα.