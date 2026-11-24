Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στη Δυτική Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε γειτονικά ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα, η δόνηση καταγράφηκε στις 18:39 τοπική ώρα (15:39 UTC). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη νοτιοδυτική Τουρκία, και συγκεκριμένα 21 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μίλας (Milas) και 78 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Αϊδινίου (Aydın).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που την κατέστησε ιδιαίτερα αισθητή σε κοντινές παράκτιες περιοχές και τουριστικά θέρετρα, όπως η Αλικαρνασσός (Μπόντρουμ), καθώς και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Κως, η Κάλυμνος και η Λέρος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί από την περιοχή του επικέντρου, ωστόσο η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά από τα αρμόδια σεισμολογικά ινστιτούτα.