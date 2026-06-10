Σεισμός στη Γαλλία για τον Πατρίκ Μπριέλ: Κόλαφος ο εισαγγελέας για τις κατηγορίες για βιασμούς

Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία με την υπόθεση του τραγουδιστή και ηθοποιού Πατρίκ Μπριέλ.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, ο εισαγγελέας ζήτησε την άσκηση δίωξης κατά του κατηγορούμενου για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 9 φερόμενων θυμάτων, για πράξεις που φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2010 και 2019 στις Βρυξέλλες, το Νεϊγί-σιρ-Σεν, το Ντινάρ, το Λιλ-σιρ-λα-Σοργκ, το Παρίσι, τη Γκρενόμπλ, το Περπινιάν, το Αζαξιό και τη Νιόν. Παράλληλα, ζήτησε την προφυλάκισή του.

Επανεξετάζονται υποθέσεις που έχουν τεθεί στο αρχείο

«Ορισμένες πράξεις, οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί και είχαν προηγουμένως τεθεί στο αρχείο, επανεξετάστηκαν και έτσι κατέστη δυνατό να συμπεριληφθούν στην παραπομπή προς τους ανακριτές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



«Θα επιτρέψουν στους ανακριτές να εξακριβώσουν εάν πράγματι συντρέχει λόγος παραγραφής και να αποκτήσουν συνολική εικόνα των πράξεων που αποδίδονται στον Πατρίκ Μπριέλ, διευκρίνισε ο δικαστικός λειτουργός.



Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής αρνείται τις κατηγορίες και εξακολουθεί να θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. «Είχε εδώ και εβδομάδες δηλώσει ότι είναι διαθέσιμος στη δικαιοσύνη, ώστε να απαντήσει επιτέλους στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας», ανέφεραν οι δικηγόροι του, σύμφωνα με το BFMTV, μετά την ανακοίνωση της κράτησής του. «Θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των ανακριτών και θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει την αθωότητά του».