Σεισμός στη Νάπολη: Δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις, μεγάλες καταστροφές - Στους 21 οι τραυματίες

Στιγμές αγωνίας συνεχίζουν να ζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης στην Ιταλία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στις 19.46 ώρα Ιταλίας στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, τραυματίσθηκαν είκοσι ένας άνθρωποι, δυο εκ των οποίων σοβαρά.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες δώδεκα ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

⚠️ UPDATE: A M4.7 earthquake struck the Phlegraean Fields (Campi Flegrei) volcanic area near Naples, Italy.



At least four people are injured, with cracks and structural damage reported on houses and churches.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/mjsjba0DvK pic.twitter.com/WhV6YkFMkS — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.