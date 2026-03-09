Σεισμός στη Θεσπρωτία: Πού είναι κλειστά τα σχολεία

Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Θεσπρωτία, κλειστά παραμένουν τα σχολεία σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 σε αρκετές περιοχές, κυρίως για προληπτικούς λόγους και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη στατικότητα των κτιρίων.

Την ώρα που μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται και οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, αρκετοί δήμοι αποφάσισαν να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Την ίδια ώρα, συνεργεία μηχανικών συνεχίζουν τις αυτοψίες στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα κτίρια είναι ασφαλή για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών σε αυτά.

Κλειστά σχολεία στα Ιωάννινα

Όπως τονίζει ο Δήμος Ιωαννίνων σε σχετική ανακοίνωσή του: «Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.

Η απόφαση λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους».

Δεν λειτουργούν τα σχολεία στην Ηγουμενίτσα

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμος Ηγουμενίτσας: «Μετά από σχετικές επαφές με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κρίνεται σκόπιμη η αναστολή λειτουργίας όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων που εδρεύουν στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.

Ο λόγος της αναστολής λειτουργίας δεν οφείλεται σε ακαταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά στην προσαρμογή στη γενική προληπτική οδηγία περιστολής των βασικών δημοσίων λειτουργιών για σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου (το οποίο ως γνωστό καταγράφηκε την 05.32 της 8ης Μαρτίου 2026), προκειμένου να παρέλθει ομαλά η χρονική περίοδος εκτόνωσης.

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό καλούνται να είναι στις θέσεις τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων του Δήμου, τα οποία διενεργούν ελέγχους.

Από την έως τώρα διαμορφωθείσα εικόνα δεν προκύπτει περίπτωση ακαταλληλότητας κτηρίου.

Για ό,τι νεότερο θα ενημερωθείτε σχετικά από το Δήμο Ηγουμενίτσας».



Κλειστά σχολεία και σε άλλες περιοχές

Προληπτικά αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και στους δήμους Δωδώνης και Φιλιατών.

«Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της μετασεισμικής δραστηριότητας, με απόφαση του Δημάρχου Φιλιατών κ. Παρασκευά Βλάχου, αύριο Δευτέρα 9/3/2026 το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους.



Επίσης οι μαθητές των σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης, Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φιλιατών, θα παραμείνουν στον προαύλιο χώρο των σχολείων κατά την πρώτη πρωινή ώρα, ώστε τα σχολικά κτήρια να ελεγχθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».

Κλειστά παραμένουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Παραμυθιάς, ενώ στον δήμο Σουλίου τα περισσότερα σχολεία λειτουργούν κανονικά.