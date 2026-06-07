Ζημιές και κατολισθήσεις από τον διπλό σεισμό στην Εύβοια-Τι λένε στο FLASH δήμαρχος και σεισμολόγοι

Ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές και κατολισθήσεις μετά τους συνεχόμενους ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή, μιλώντας στον FLASH.

«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός», ανέφερε ο δήμαρχος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σεισμική δραστηριότητα.

Το ίδιο πράγμα επιβεβαίωσε στον FLASH και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο οποίος σημείωσε πως υπάρχουν αρκετές ζημιές σε σπίτια ενώ έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις, χωρίς όμως να έχει σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

Φωτ.: evima.gr

Παράλληλα, ο γνωστός σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στον FLASΗ σημείωσε πως πρόκειται για μία περιοχή που δίνει τέτοιας τάξης σεισμούς, μεγέθους 4,5 με 5,5 Ρίχτερ αλλά δεν προκύπτει κάτι ανησυχητικό, ενώ επισήμανε πως δεν υπάρχει φόβος για πολύ μεγάλο σεισμό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά, η μοναδική ανησυχία είναι για τα παλιά σπίτια που βρίσκονται στο σημείο, τα οποία και πρέπει να ελεγχθούν αν έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες από τη διπλή σεισμική δόνηση.

Φωτ.: evima.gr

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Μετά τις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8 4,3 και 5,2 Richter, που εκδηλώθηκαν στις 12:58, 13:00 και 13:02 αντίστοιχα σήμερα Κυριακή, 07 Ιουνίου 2026 με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».

Διπλός σεισμός «ταρακούνησε» Εύβοια και Αττικοβοιωτία

Η πρώτη ισχυρή δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής και είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησαν και άλλοι σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε πολλές περιοχές της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στην Αττική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους και την καταγραφή των ζημιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο η πλήρης εικόνα αναμένεται μέσα στα επόμενα λεπτά, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται.