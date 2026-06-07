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Σεισμός στην Εύβοια: Κλειστά τα σχολεία στο Προκόπι τη Δευτέρα - Κανονικά οι Πανελλήνιες

Τα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής δεν έχουν υποστεί ζημιές και κρίθηκαν ασφαλή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Φωτ. αρχεί0υ EUROKINISSI
Φωτ. αρχεί0υ EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Προκόπι Ευβοίας, λόγω των ισχυρών σεισμών που ταρακούνησαν την περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και δρόμους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γεώργιο Τσαπουρνιώτη, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.

Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. EUROKINISSI

Ο ίδιος διευκρίνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ότι τα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής «δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά και είναι ασφαλή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων».

Μέχρι στιγμής οι τρεις σεισμοί έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και σε σπίτια.

Φωτ. EUROKINISSI
Φωτ. EUROKINISSI

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προχώρησαν και στην απομάκρυνση πετρών σε δρόμο της περιοχής Δερβένι Ευβοίας.

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Ελλάδα Σεισμός Σεισμός τώρα Εύβοια Σχολεία Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Local News Σεισμολόγοι

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