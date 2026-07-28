Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή της τρομακτικής έκρηξης σε εμπορικό κέντρο - Νεκροί και αγνοούμενοι

Φονικό ήταν το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ιαπωνία, με τον ισχυρό σεισμό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Κουμαμότο στα νοτιοδυτικά της χώρας να εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει τον θάνατο αρκετών ανθρώπων μετά από κατάρρευση σε εμπορικό κέντρο, ενώ κτίρια και δρόμοι έχουν καταστραφεί και χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί, ωστόσο αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχουν νεκροί στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall μέρος του οποίου κατέρρευσε από τη σεισμική δόνηση ενώ φαίνεται ότι σημειώθηκε και έκρηξη.

Τρομακτικά βίντεο από την έκρηξη

Η έκρηξη και η κατάρρευση καταγράφηκαν καρέ καρέ σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ εικόνες έχουν κυκλοφορήσει και από το εσωτερικό του κτιρίου δείχνοντας κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν νωρίτερα ότι «πολλοί άνθρωποι» είχαν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο μετά την κατάρρευση ενός ορόφου. Σύμφωνα με το δίκτυο ΝΗΚ, αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει καταστραφεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής, ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο διπλανό πάρκινγκ.

Aeon Mall in Kumamoto has been completely destroyed, due to the earthquake in Japan pic.twitter.com/HOFCL3m6sJ — #𝕎𝕒𝕣 ℍ𝕠𝕣𝕚𝕫𝕠𝕟 (@WarHorizon) July 28, 2026

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο, καθώς οι ομάδες διάσωσης αναζητούν επιζώντες. Εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρου Aeon δήλωσε ότι πελάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και ότι η ακριβής αιτία της έκρηξης που ακολούθησε δεν είναι σαφής. Πάντως οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να υπήρξε διαρροή αερίου.

Φωτό: Reuters

«Ήταν μια τεράστια έκρηξη», δήλωσε ο Καζούγια Τσουρουνάγκα στο TBS, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. «Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώθηκε, και επειδή έτυχε να φυσάει ο άνεμος προς την κατεύθυνση του καταστήματος, η περιοχή γύρω μας έγινε σαν να έπεφτε ηφαιστειακή στάχτη».

Φωτό: Reuters

Αγνοούμενοι από κατάρρευση σε εργοστάσιο χαρτιού

Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται επίσης μετά την κατάρρευση μιας καμινάδας στο εργοστάσιο χαρτιού της Nippon Paper Industries, όπως μετέδωσε το δίκτυο NHK, ενώ αναφέρθηκε ότι δύο νοσοκομεία περιθάλπουν το καθένα περισσότερα από 50 άτομα, ορισμένα εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Φωτό: Reuters

Επίσης, αρκετοί επιβάτες που επέβαιναν σε τρένα υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού τραυματίστηκαν, όπως ανέφεραν οι εταιρείες εκμετάλλευσης.

300.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το γραφείο της στο Τόκιο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι οι Αρχές αξιολογούν ακόμη την πλήρη έκταση των ζημιών στην περιοχή, η οποία είχε ισοπεδωθεί από έναν θανατηφόρο σεισμό πριν από μία δεκαετία.

Φωτό: Reuters

«Έχουμε ήδη ενημερωθεί για τραυματίες. Σε ορισμένες περιοχές έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές, ενώ υπάρχουν ζημιές σε δρόμους και γέφυρες, καθώς και καταρρεύσεις κτιρίων», τόνισε η Τακαΐτσι.

«Ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης σε ασφαλές σημείο», πρόσθεσε.

Φωτό: Reuters

Περίπου 300.000 άνθρωποι έλαβαν οδηγίες να μεταβούν σε κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων, ενώ εκατοντάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζουν να δονούν την περιοχή, η οποία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό νησί Κιούσου της Ιαπωνίας.