Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Αρκετοί άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο ύστερα από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.



Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση εάν υπάρχουν θύματα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας Κουμαμότο. Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για «πολλούς ανθρώπους» που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό.



Επίσης νωρίτερα, η τοπική αστυνομία είχε δηλώσει στο AFP ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο.



Reuters

Βίντεο που «ανέβηκε» στο Χ δείχνει ανθρώπους πανικόβλητους να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο μετά την έκρηξη:

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) δήλωσε ότι η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ούτε έχουν ανακύψει ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι μετά τον σεισμό.



«Ο ΔΟΑΕ θα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση», δήλωσε ο οργανισμός σε ανάρτηση στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαϊτσι είχε ανακοινώσει πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν και προκλήθηκαν πυρκαγιές.



«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η ίδια.

Η δόνηση που σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου, έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας που ονομάζεται shindo, η οποία μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA.

WATCH: Powerful shaking sends a building swaying side to side after a magnitude 7.1 earthquake struck Kumamoto, Japan pic.twitter.com/NYeGx7ZCSS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026

Η JMA είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.