Σεισμός στην Ιαπωνία: Στους 28 οι νεκροί - Αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Βαρύς γίνεται ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νοτιοανατολική Ιαπωνία, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει τους 28, σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση.

Οι Αρχές διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι στον συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται και άνθρωποι των οποίων ο θάνατος βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέεται άμεσα με τη σεισμική δόνηση.

Μάχη των διασωστών στα συντρίμμια

Σχεδόν 48 ώρες μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών, εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν, αναζητώντας επιζώντες στα σημεία που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Ιδιαίτερη είναι η αγωνία στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο, όπου οι έρευνες επικεντρώνονται στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου. Το κοινό είχε απομακρυνθεί εσπευσμένα από το κτίριο αμέσως μετά τον σεισμό, ωστόσο περίπου 50 λεπτά αργότερα σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ άγνωστος αριθμός εργαζομένων βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό.

Σε εικόνες από το σημείο της καταστροφής διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή ανάμεσα σε μεταλλικά στοιχεία, καλώδια και κατεστραμμένα τμήματα του κτιρίου.

Reuters

Παράλληλα, πέντε θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσούσιρο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε, ενώ τέσσερις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Χωρίς ρεύμα και νερό χιλιάδες νοικοκυριά

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη νήσο Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Χθες το απόγευμα, περίπου 31.200 νοικοκυριά και εγκαταστάσεις εξακολουθούσαν να μην έχουν ρεύμα, ενώ περίπου 84.000 ακίνητα παρέμεναν χωρίς νερό. Την ίδια ώρα, τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να προμηθευτούν πόσιμο νερό και καύσιμα.

Την κατάσταση δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν καταγραφεί, προκαλώντας επιπλέον ανησυχία και εξάντληση στους κατοίκους, οι οποίοι καλούνται παράλληλα να αντιμετωπίσουν και τις υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Reuters

Μια χώρα με βαθιά τραυματισμένη μνήμη

Η Ιαπωνία βρίσκεται στη συμβολή τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, κατά μήκος του δυτικού ορίου του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, και συγκαταλέγεται στις χώρες με την υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο.

Το αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει κάθε χρόνο εκατοντάδες αισθητούς σεισμούς, που αντιστοιχούν περίπου στο 18% του παγκόσμιου συνόλου. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι συνέπειες διαφέρουν ανάλογα με το σημείο και το εστιακό βάθος κάθε σεισμού.

Ο νομός Κουμάμοτο είχε βρεθεί αντιμέτωπος με δύο καταστροφικούς σεισμούς και το 2016, όταν ο τελικός απολογισμός είχε φτάσει τους 273 νεκρούς και περισσότερους από 2.800 τραυματίες.

Οι μνήμες παραμένουν, άλλωστε, νωπές σε ολόκληρη τη χώρα από τον σεισμό των 9 βαθμών και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011, που άφησαν πίσω τους περίπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους, ενώ προκάλεσαν και την καταστροφή του πυρηνικού εργοστασίου στη Φουκουσίμα.