«Σεισμός» στο BBC: Γιατί κατηγορήθηκε για μοντάζ στον Τραμπ - To επίμαχο βίντεο και οι παραιτήσεις

Σε πρωτοφανή κρίση βρίσκεται το BBC, με τον Γενικό Διευθυντή, Τιμ Ντέιβι και την Διευθύνουσα Σύμβουλο του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, μετά από κατηγορίες για προπαγανδιστικές τακτικές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ταυτόχρονη αποχώρηση δύο ηγετικών στελεχών του ιστορικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού της Βρετανίας είναι γεγονός χωρίς προηγούμενο. Όπως μεταφέρει άρθρο του Guardian, υπάρχει ένα αστείο στο προσωπικό του BBC ότι «οι αναπληρωτές επικεφαλής πρέπει να κάνουν πίσω» για μεγάλα λάθη, επειδή αυτά δεν έχουν ποτέ επίδραση στους επικεφαλής του οργανισμού. Αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σύμφωνα με την αναλύτρια του Guardian, Pippa Crerar, κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του Ντέιβι στη θέση του Γενικού Διευθυντή, δεν έλειψαν τα σκάνδαλα. Τους τελευταίους μήνες, δέχτηκε επικρίσεις για ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα αλλά και για άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας της χώρας.

Ωστόσο, η θρυαλλίδα που οδήγησε τον Ντέιβι στην παραίτηση ήταν ένα -σε μεγάλο βαθμό- ξεχασμένο ρεπορτάζ του BBC Panorama, μιας εκπομπής ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού καναλιού του οργανισμού. Η εκπομπή μεταδόθηκε πάνω από ένα χρόνο πριν και είχε θέμα τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα Daily Telegraph, η οποία φέρεται να μην είχε ποτέ ιδιαίτερα καλή σχέση με το BBC, διέρρευσε ένα εσωτερικό υπόμνημα του Μάικλ Πρέσκοτ, ενός πρώην συμβούλου της επιτροπής του BBC για θέματα δεοντολογίας.

Η αναφορά του Πρέσκοτ υποστήριζε ότι το Panorama επεξεργάστηκε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να φαίνεται σαν να είχε ενθαρρύνει ρητά τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Τι έγινε στην επίμαχη εκπομπή

Η συγκεκριμένη εκπομπή του BBC Panorama μεταδόθηκε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ, το 2024. Μεταξύ άλλων, προβλήθηκαν αποσπάσματα από μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Έτσι όπως έγινε το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ, από εκείνη την ταραγμένη ημέρα, εμφανιζόταν να λέει στους στους υποστηρικτές του ότι θα πρέπει «να βαδίσουν στο Καπιτώλιο» και «να πολεμήσουν κολασμένα».

Τα λόγια αυτά προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα της ομιλίας του με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, όμως εμφανίστηκαν σαν να έλεγε το ένα μετά το άλλο. Δεν περιλαμβανόταν απόσπασμα στο οποίο ο Τραμπ έλεγε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά».

Shocking BBC scandal:

Internal report exposes how the BBC doctored Trump's 2021 speech to falsely portray him inciting Capitol Hill violence . Clips spliced to twist words; media bias at its worst. Time for accountability. Why BBC? 😢✨️💔 pic.twitter.com/WTvCKDoBUa — Bishop (@american_059) November 4, 2025

Στην αναφορά του, ο Πρέσκοτ σημειώνει: «Ήταν εντελώς παραπλανητικό να μοντάρουμε το απόσπασμα με τον τρόπο που το μετέδωσε το Panorama. Το γεγονός ότι [ο Τραμπ] δεν προέτρεψε ρητά τους υποστηρικτές του να κατέβουν και να πολεμήσουν στο Καπιτώλιο ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρχαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε ταραχές».

Ο Πρέσκοτ κατηγόρησε τo BBC για «σοβαρή και συστημική» προκατάληψη στα ρεπορτάζ της.

Η «θύελλα» αντιδράσεων και το BBC στο στόχαστρο

Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθηκε κύμα αντιδράσεων, κυρίως εκ μέρους της βρετανικής Δεξιάς και Ακροδεξιάς.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στην Telegraph ότι ο Ντέιβι «πρέπει είτε να δώσει εξηγήσεις είτε να παραιτηθεί». Ο ηγέτης των Συντηρητικών της Βρετανίας, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι «πρέπει να πέσουν κεφάλια». Η υπόθεσε μεταφέρθηκε βέβαια και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει το BBC «100% fake news» και «μηχανή προπαγάνδας».

Όπως τονίζει η αρθρογράφος του Guardian, στελέχη του BBC εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Έχοντας επίγνωση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει ο οργανισμός στη δημόσια σφαίρα της Βρετανίας, παραδέχτηκαν ότι ανησυχούν ειλικρινά για τα λάθη που γίνονται στην κάλυψη των θεμάτων. Ωστόσο, εκφράζουν και βαθύτερους φόβους: ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης πολιτικής και ιδεολογικής εκστρατείας από εκείνους που θέλουν να υπονομεύσουν το BBC.

Αναταράξεις και στη σχέση με την κυβέρνηση

Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση φαίνεται να έχει τα δικά της θέματα με το BBC. Η Λίζα Νάντι, η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε την Κυριακή (9/11), πριν τις ηχηρές παραιτήσεις, ότι είχε «αμέτρητες συζητήσεις με την ανώτερη ηγεσία, πάρα πολλές για να τις αναφέρω και πολύ περισσότερες από όσες θα ήθελα» μετά τις εκλογές. Φαίνεται ότι υπήρχε ελάχιστη εμπιστοσύνη μεταξύ της υπουργού και του Ντέιβι.

Η Νάντι προειδοποίησε ότι υπάρχει «ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο περιβάλλον σε αυτή τη χώρα όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτό που βλέπουν». Το BBC News, με την τεράστια εμβέλειά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, παίζει βασικό ρόλο στην αμφισβήτηση της παραπληροφόρησης, σε ένα ολοένα περισσότερο πολωμένο τοπίο στα μέσα ενημέρωσσης.

Λέγεται ότι η Νάντι συμμερίζεται τις ανησυχίες πολλών μελών του προσωπικού του BBC ότι ορισμένες από τις επιθέσεις εναντίον του οργανισμού είναι πολιτικά ενορχηστρωμένες - και ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικοτήτων στην κορυφή του οργανισμού που μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία αυτην την πολεμική.

«Το BBC δεν είναι τέλειο, αλλά παραμένει ένας από τους λίγους θεσμούς που στέκονται ανάμεσα στις βρετανικές μας αξίες και σε μια λαϊκιστική, τύπου Τραμπ, κυριαρχία στην πολιτική», δήλωσε την Κυριακή ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι.

Ωστόσο, ό,τι και να πιστεύουν οι πολιτικοί για το BBC, η μοίρα του εξαρτάται από το κοινό και από το αν ο βρετανικός λαός θα συνεχίσει να του έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρίση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να αναθεωρήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά και το BBC, με στόχο να θεσπίσουν δομές που προστατεύουν την ανεξαρτησία του και να διασφαλίσουν ότι ο ειδησογραφικός οργανισμός θα είναι πιο υπεύθυνος.