«Σεισμός» στον ΣΥΡΙΖΑ από τις συνομιλίες Φάμελλου - Τσίπρα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτου συνεδρίου

Οι συνομιλίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα έχουν προκαλέσει σεισμό στην Κουμουνδούρου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, πλέον, ανοιχτά πιέζουν για «οριστικές και καθαρές λύσεις».

Πολιτική Γραμματεία και έκτακτο συνέδριο στο τραπέζι

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται εντός των επόμενων δύο ημερών να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, προκειμένου να διευκρινιστεί το περιεχόμενο των συνομιλιών αλλά και η επόμενη ημέρα. Δεν αποκλείεται να ζητηθεί, εντός της εβδομάδας ή το αργότερο την ερχόμενη, η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Με ανοιχτό τον δρόμο για έκτακτο συνέδριο.

Διάψευση από την Αμαλίας

Την ίδια στιγμή από την πλευρά της Αμαλίας διαψεύδεται η οποιαδήποτε συνάντηση ενώ λέγεται πως δεν υπάρχει στην «ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα καμία συνάντηση». Θρυλείται, μάλιστα, πως οι «όποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν αποτελούν αναγκαστικά και επίσημη ενημέρωση από πλευράς της Αμαλίας»! Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φέρεται διατεθειμένος, όπως αποκάλυψε ο FLASH, να εισέλθει σε «καμία είδους διαπραγμάτευση με κανέναν», διαμηνύουν στενοί του συνεργάτες.

«Οι διαρροές διαμορφώνουν προσωπικό κλίμα»

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, στο ίδιο, περίπου, συμπέρασμα έχουν καταλήξει και στην Κουμουνδούρου. Υπονοώντας πως «οι διαρροές διαμορφώνουν προσωπικό κλίμα. Είτε με σκοπό ατομικές επιλογές είτε να οδηγηθεί το κόμμα σε μια εκ των πραγμάτων αυτοδιάλυση».

Η «νέκρωση» του ΣΥΡΙΖΑ δεν περνά

Αναφορικά με την επιλογή της «νέκρωσης» του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί καθώς ακόμη και σε περίπτωση έκτακτου συνεδρίου υπάρχει σαφής αδυναμία να υπερψηφιστεί η αυτοδιάλυση.

Φαίνεται πως οι εξελίξεις θα είναι και ραγδαίες και «ριζοσπαστικές» όπως σημείωνε δηκτικά υψηλόβαθμος παράγοντας του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας και τον τίτλο του κόμματος.