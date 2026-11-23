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Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε περιοχή νότια της Λίμνης Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε αρκετά σημεία της Αττικής όπου η δόνηση έγινε αισθητή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο καθορίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ωστόσο οι τοπικές αρχές και τα κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού κατέγραψε τα εξής στοιχεία:

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 23/11/2026 14:08:04.21

Μέγεθος : 3.4

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.7193

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 23.2406

Εστιακό Βάθος [km] : 10.0

Τοποθεσία : 8 Χλμ. ΝΔ της Λίμνης Ευβοίας