Σεϊταρίδης: «Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

Για την απόφασή τους να αφήσουν την ζωή στην Αθήνα και να μετακομίσουν στο Πήλιο και τώρα ξανά πίσω στην Αθήνα, μίλησαν ο Γιώργος Σεϊταρίδης και η επίσης ηθοποιός σύζυγός του Όλγα Θανασιά.

Πόσο εύκολη ήταν αυτή η απόφαση να αφήσει την καριέρα του στο peak της; «Μάλλον εύκολο μου ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το peak, αυτό θα φα νεί πριν φύγω από τη ζωή. Ένιωσα ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ήμουν 39 και κάτι στην καρδιά μου μου έλεγε να κάνω μια άλλη διαδρομή» ανέφερε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

«Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά. Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει, αν δεν το είχα τολμήσει. Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στο περιοδικό OK! Και συμπλήρωσε για την απόφαση να επιστρέψουν Αθήνα : «Αυτό που έχω μάθει είναι να μην κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Τώρα θέλουμε αυτό»

«Ναι, ήρθαμε στην Αθήνα για το παρακάτω. Φτάνει να είμαστε καλά» παραδέχθηκη η σύζυγός του η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Γιώργο Σεϊταρίδη στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο «Εν Αθήναις».