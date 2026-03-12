Σενάρια για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου - Στο τραπέζι αύξηση έως 70 ευρώ

Μεγαλύτερη από την αρχικά προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό φαίνεται οτι εξετάζει η κυβέρνηση, με το σενάριο των 70 ευρώ από την 1η Απριλίου να κερδίζει καθημερινά έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 950 ευρώ, φέρνοντας έναν χρόνο νωρίτερα τον στόχο που είχε τεθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Οι τελικές αποφάσεις φυσικά, αναμένεται να ληφθούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης που ετοιμάζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς το υπουργείο Εργασίας, με βάση τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των επιστημονικών φορέων.

Απο το υπουργείο Εργασίας διαμηνύουν ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη τέτοιος σχεδιασμός, ξεκαθαριζοντας ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ παραμένει, αλλά δεν πρόκειται να επιτευχθεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Από τα 930 στα 950 ευρώ

Το αρχικό κυβερνητικό πλάνο προέβλεπε αύξηση περίπου 50 ευρώ, που θα οδηγούσε τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 930 ευρώ, δηλαδή μια μεταβολή της τάξης του 5,6%.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και ιδιαίτερα η άνοδος στις τιμές της ενέργειας έχουν ενισχύσει τα σενάρια για μεγαλύτερη αύξηση. Σε περίπτωση που επιλεγεί τελικά η αύξηση των 70 ευρώ, ο νέος κατώτατος μισθός θα φθάσει τα 950 ευρώ, αντιστοιχώντας σε ποσοστό αύξησης περίπου 7,9%.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι θα λειτουργήσει ως μέτρο στήριξης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις.

Πώς επηρεάζονται οι μισθοί του Δημοσίου

Από το κάδρο των αλλαγών δεν λείπουν φυσικά και οι μισθοί του Δημοσίου. Κι αυτό, διότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα και τις αποδοχές στον δημόσιο τομέα, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση των βασικών μισθολογικών κλιμακίων.

Ειδικότερα, σε περίπτωση αύξησης κατά 70 ευρώ στον κατώτατο μισθό, εκτιμάται ότι οι αποδοχές στο Δημόσιο θα ενισχυθούν κατά περίπου 50 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 600 ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι προτάσεις των φορέων

Οι εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις.

Η ΓΣΕΕ φέρεται να προτείνει αύξηση περίπου 17%, κάτι που θα οδηγούσε τον κατώτατο μισθό από τα 880 στα 1.052 ευρώ.

Πιο κοντά στις κυβερνητικές εκτιμήσεις βρίσκονται οι προτάσεις των επαγγελματικών φορέων. Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ εισηγούνται αυξήσεις της τάξης του 5% έως 6%, που θα διαμόρφωναν τον κατώτατο περίπου στα 930 ευρώ.

Από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, η πρόταση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, γύρω στο 3,5%, με βασικό επιχείρημα ότι οι μισθολογικές αυξήσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα.

Ακόμη πιο συγκρατημένες είναι οι εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ και του ΙΟΒΕ, οι οποίες κινούνται μεταξύ 2,5% και 4%.

Νέες συλλογικές συμβάσεις πιέζουν προς τα πάνω τους μισθούς

Την ίδια στιγμή παρατηρείται σημαντική κινητικότητα και στο πεδίο των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική για υψηλότερες μισθολογικές αυξήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τριετής συλλογική σύμβαση στον κλάδο της βιομηχανίας ζαχαρωδών, η οποία καλύπτει περίπου 23.000 εργαζόμενους σε 2.000 επιχειρήσεις και προβλέπει σωρευτικές αυξήσεις που ξεπερνούν το 20% έως το 2028.

Παράλληλα, μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να ολοκληρωθεί συμφωνία για 500.000 εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση, με αυξήσεις περίπου 15%, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις σε κλάδους όπως η μεταλλουργία, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Οι τελικές αποφάσεις για τον νέο κατώτατο μισθό θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, με την κυβέρνηση να καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης ενίσχυσης των εισοδημάτων και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.