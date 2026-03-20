Σενάριο - «βόμβα» για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έως και 6 μήνες

Μια πρόσφατη εσωτερική αξιολόγηση της Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών, η οποία κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα στο Πεντάγωνο, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν θα μπορούσε δυνητικά να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για χρονικό διάστημα από έναν έως και έξι μήνες, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του εγγράφου.

Παρά την εκτίμηση αυτή, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου επιμένουν ότι το συγκεκριμένο σενάριο, ιδίως το ενδεχόμενο εξάμηνης διακοπής, δεν θεωρείται ρεαλιστικό και δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό πολιτικής, καθώς αντιμετωπίζεται ως ακραίο σενάριο.

Λευκός Οίκος: «Δεν έχουμε πάρει την συγκεκριμένη αξιολόγηση στα χέρια μας»

Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν είχε δει τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, ενώ ούτε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί σχετικά ή τη χρησιμοποιούσε για τη διαμόρφωση των πολιτικών του αποφάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε ότι η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών αποτελεί «μία από τις πολλές υπηρεσίες που εξετάζουν ακόμη και τα πιο ακραία ενδεχόμενα», υπογραμμίζοντας ότι «μια εκτίμηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιθανή». «Είναι επικίνδυνο τα μέσα ενημέρωσης να επιλέγουν τα χειρότερα σενάρια για να τρομοκρατήσουν τον αμερικανικό λαό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ένα ενδεχόμενο εξάμηνου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ θεωρείται «αδύνατο» και «απαράδεκτο» από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Πεντάγωνο είναι πλήρως προετοιμασμένο για πιθανές απόπειρες της Τεχεράνης να διακόψει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ήταν «εδώ και καιρό προετοιμασμένη» για τέτοιου είδους κινήσεις από το Ιράν, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός στρατός επικεντρώνεται συστηματικά στην εξουδετέρωση οποιασδήποτε δυνατότητας της Τεχεράνης να διαταράξει την ελεύθερη ροή ενέργειας.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κομβικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, καθώς αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς, με οποιαδήποτε διακοπή να ενέχει σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.