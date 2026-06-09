Σενσόρι: Σκηνοθετεί το βουκολικό sexy βίντεο του Κάνιε Γουέστ και αρμέγει αγελάδα φορώντας string

Το νέο single του συζύγου της Κάνιε Γουέστ με τίτλο «Gemini Season» είναι γεγονός και η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε την εμφάνισή της σε ένα παράξενο βίντεο προκειμένου να το προμοτάρει.

Η 31χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας ανέβασε στο Instagram - την ημέρα που ο αγαπημένος της είχε γενέθλια και έκλεινε τα 49 - ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε την ίδια να αρμέγει μια αγελάδα ντυμένη με ένα τοπ - κορσέ με βαθύ ντεκολτέ και ένα λευκό εσώρουχο με βολάν.

Το κλιπ, το οποίο σκηνοθετήθηκε από την Μπιάνκα, ξεκινά με την πρωταγωνίστρια να κάθεται ακίνητη σε ένα σκαμπό μπροστά σε μια αγελάδα, ενώ στο φόντο βλέπουμε μια ειδυλλιακή οροσειρά. Στη συνέχεια γυρίζει αργά και αρχίζει να αρμέγει την αγελάδα, ενώ λίγο αργότερα παίρνει το μπουκάλι με το γάλα, πριν κάνει την εμφάνισή του στο πλάνο ο Κάνιε Γουέστ και αρχίσει να της δίνει γάλα το οποίο πέφτει στο πληθωρικό ντεκολτέ της.

Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα συνέλαβε το διάσημο ζευγάρι την βραδιά εορτασμού των γενεθλίων του τραγουδιστή και η Μπιάνκα κατάφερε για πολλοστή φορά να σχολιαστεί για το ντύσιμό της, μιας και επέλεξε μια ολόσωμη nude φόρμα από λάτεξ που τόνιζε υπερβολικά τις καμπύλες της.