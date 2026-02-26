Σεπ Μπλάτερ: Σφοδρή κριτική στην διοργάνωση του Μουντιάλ του 2026 και στις ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν οι αγώνες ανάμεσα στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς και τη νέα μορφή της διοργάνωσης με 48 ομάδες.



Το διευρυμένο τουρνουά θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό και θα περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν 78 από αυτούς τους αγώνες, καθώς και όλα τα παιχνίδια μετά τη φάση των «16». Καθεμία από τις τρεις χώρες θα φιλοξενήσει την εθνική της ομάδα στη φάση των ομίλων, με το Mεξικό να ανοίγει τη διοργάνωση στις 11 Ιουνίου απέναντι στη Νότια Αφρική.

🚨 Sepp Blatter ataca a Gianni Infantino: "La FIFA es una dictadura" https://t.co/iY6n0VOLA6 — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) February 25, 2026

Ο 89χρονος, δήλωσε ότι αυτή η ανισορροπία «δεν συνάδει με το πνεύμα της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου» και κατηγόρησε τη σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι «μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική».



«Δεν είναι σωστό», είπε ο Μπλάτερ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο Radio Canada. «Βάζοντας και τις τρεις (συνδιοργανώτριες) χώρες μαζί, θα περίμενε κανείς να έχουν περίπου το ίδιο μερίδιο από την πίτα». «Δεν είναι καλό (η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες). Και το να διεξάγεται σε τρεις χώρες είναι ακόμη χειρότερο, ειδικά όταν δύο από αυτές λαμβάνουν ουσιαστικά μόνο ψίχουλα».

« La FIFA a changé. Elle est pire qu’avant », affirme Sepp Blatter



L'ancien patron de la FIFA a accordé un entretien exclusif à Radio-Canada, sans langue de bois.https://t.co/6ZUVF8OZJt — Daniel Boily (@DBoily1) February 21, 2026

«Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι οι United States, αλλά όχι οι θεατές», συνέχισε ο Σεπ Μπλάτερ. «Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα πρέπει να διοργανώνεται σε μια χώρα που δεν χορηγεί βίζες σε όλους».

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει μια σειρά από ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε υπηκόους συγκεκριμένων χωρών, μεταξύ των οποίων και τέσσερις χώρες (Σενεγάλη, Ακτή Ελαφαντοστού, Ιράν και Αϊτή) που έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την επανεκλογή του Τραμπ.

Ο Σεπ Μπλάτερ διετέλεσε πρόεδρος της FIFA από το 1998 έως το 2015, πριν του επιβληθεί οκταετής αποκλεισμός από το ποδόσφαιρο έπειτα από έρευνα της επιτροπής δεοντολογίας της ομοσπονδίας. Η FIFA και οι ελβετικές αρχές υποστήριξαν ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων στο πλαίσιο σχεδίου που αποσκοπούσε στη διασφάλιση της επανεκλογής του Μπλάτερ στην προεδρία της FIFA το 2011.