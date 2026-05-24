Σερ: Το είδωλο της pop έγινε 80 ετών και δηλώνει ότι η ζωή της είναι γλυκόπικρη - Ο κρυφός της πόνος

Γενέθλια είχε η Σερ στις 20 Μαΐου και έκλεισε τα 80 και σύμφωνα με τα όσα λένε όσοι την γνωρίζουν καλά, η είσοδος στην ένατη δεκαετία της ζωής της είναι γλυκόπικρη.

Μια φίλη της αποκάλυψε στην Daily Mail: «Είναι καλύτερα από ποτέ και είναι συνεχώς απασχολημένη. Γράφει το δεύτερο μέρος των απομνημονευμάτων της και δουλεύει πάνω σε μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Μιλάει για το ενδεχόμενο να βγει ξανά σε περιοδεία για τελευταία φορά, επειδή νομίζει ότι της έχει απομείνει μόνο μία περιοδεία. Όμως όταν την ρωτάς λεέει ότι αυτή είναι μια γλυκόπικρη περίοδος στη ζωή της».

Ο λόγος; Βαθιά προσωπικός, καθώς ο μικρότερος γιος της, ο Elijah Blue, 49 ετών, που απέκτησε με τον δεύτερο σύζυγό της Greg Allman, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ψυχιατρική κλινική, παλεύοντας με σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά.

Πηγή από το περιβάλλον της εξήγησε: «Ο Elijah είχε προβλήματα εθισμού όλη του τη ζωή. Ο πατέρας του (μέλος των Allman Brothers Band) ήταν ναρκομανής, γι' αυτό και η Σερ τον χώρισε. Τον αγαπάει και τον έχει συνεχώς στο μυαλό της. Κάνει ό,τι μπορεί για να τον βοηθήσει».

Φίλοι λένε ότι η Σερ «του δίνει την υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά δεν θα του δώσει ποτέ λεφτά για ναρκωτικά. Έχει μάθει να ζει με τον πόνο που έχει στην καρδιά της και ποτέ δεν θα τον εγκαταλείψει».