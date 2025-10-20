Serie A: Ανατροπή... πρωτιάς για τη Μίλαν κόντρα στη Φιορεντίνα - Ήττα της Γιουβέντους στο Κόμο

Η 7η αγωνιστική της Serie A είχε ένα ντέρμπι και μια έκπληξη. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής η Μίλαν επιβλήθηκε της Φιορεντίνα στο Τζιουζέπε Μεάτσα με σκορ 2-1, ενώ μεγάλη νίκη πήρε η Κόμο η οποία υποδέχτηκε την Γιουβέντους και επικράτησε με 2-0.

Το ντέρμπι

Το πρώτο ημίχρονο, ήταν αρκετά «ψυχρό» χωρίς κάποια ουσιαστική φάση. Η Μίλαν είχε την κατοχή χωρίς όμως να βρεί την μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, ενώ οι φιλοξενούμενοι έδωσαν χώρους στους ροσονέρι, και δεν απείλησαν ιδιαίτερα.

Δεν ισχύει το ίδιο για το δεύτερο ημίχρονο. Παρόλο που ξεκίνησε και στα πρώτα δέκα λεπτά έβλεπες παρόμοιο ποδόσφαιρο με το πρώτο, ήρθε το σοκ για τους γηπεδούχους, που ήταν και η αφορμή για να πάρει το παιχνίδι ζωή. Στο 55΄ μετά από σέντρα του Φατζιόλι, και κεφαλιά του Ρανιέρι, θα αποκρούσει ο Μενιάν, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον Γκάμπια και θα στρωθεί στον Γκόσενς, ο οποίος θα την σπρώξει στην κενή εστία για να ανοίξει το σκορ. Οι Ροσονέρι θα αντιδράσουν άμεσα, στο 63ο λεπτό, με τον Λεάο να βρίσκει χώρο, και με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή θα κερδίσει τον Ντε Χεα και θα ισοφαρίσει.

Για ένα δεκάλεπτο δεν έγιναν φάσεις, με την κατοχή να εναλλάσσεται χωρίς ουσία. Στο 74ο λεπτό οι βιόλα θα προσπαθήσουν να απειλήσουν, με ένα σουτ του Ντοντό να περνάει έξω, με την Ίντερ να απαντάει άμεσα. Μετά από σέντρα από τα αριστερά του Μπαρτεζάγκι ο Χιμένεθ μέσα από την περιοχή θα αναγκάσει τον Ντε Χεα σε μια εντυπωσιακή επέμβαση. Η Μίλαν φαίνεται να ξύπνησε μετά το γκολ που δέχτηκε, και από εκείνο το σημείο και μετά είχε ανεβάσει ρυθμούς, είχε την κατοχή και ήταν πιεστική απέναντι στους βιόλα οι οποίοι άντεχαν αμυντικά, και έψαχναν να βγουν στην κόντρα. Άντεχαν μέχρι την στιγμή του 83ου λεπτού, όταν ο εισελθόντας Παρίζι ανέτρεψε τον Χιμένεθ, και ο διαιτητής μετά από έλεγχο του VAR παραχωρεί πέναλτι, το οποίο θα μετατρέψει σε γκολ ο Ράφαελ Λεάο για να κάνει την ολική ανατροπή. Η Μίλαν μετά από αυτή την νίκη είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ σε δυσμενή θέση βρίσκεται η Φιορεντίνα, η οποία είναι στην 18η θέση με μόλις 3 βαθμούς.

Οι συνθέσεις:

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Ζάκαρι(Χιμένεθ 57’), Φοφανά, Μόντριτς, Ρίτσι, Μπαρτεσάγκι, Σάλεμακερς(Ντε Βίντερ 90’), Λεάο

Φιορεντίνα:Ντε Χεα, Πόγκραζιτς, Μάρι, Ρανιέρι, Ντοντό, Μαντράγκορα(Τζέκο88’), Καβίλια(Σομ 87), Γκόσενς(Παρίζι 69’), Φατσίνι(Γκούντμουντσον 70’), Φατζιόλι, Κεν(Πίκολι 77’)

Αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής:

Λέτσε - Σασουόλο 0-0

Πίζα - Βερόνα 0-0

Τορίνο - Νάπολι 1-0

Ρόμα - Ιντερ 0-1

Κόμο - Γιουβέντους 2-0

Κάλιαρι - Μπολόνια 0-2

Τζένοα - Πάρμα 0-0

Αταλάντα - Λάτσιο 0-0

Μίλαν - Φιορεντίνα 2-1

Κρεμονέζε - Ουντινέζε (20/10 21:45)

Η Βαθμολογία: