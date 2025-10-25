Serie A: Η πρωταθλήτρια Νάπολι νίκησε (3-1) την Ίντερ και καπάρωσε την κορυφή (vids)
Η Νάπολι υποδέχτηκε την Ίντερ στο «Ντ. Μαραντόνα» και την κέρδισε εύκολα με 3-1, στο ντέρμπι κορυφής του ιταλικού πρωταθλήματος.
Η Νάπολι επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ιταλίας, επικρατώντας με 3-1 της Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Serie A. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήραν προβάδισμα στο 33ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος ωστόσο τραυματίστηκε λίγο αργότερα και αποχώρησε, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.
Η Ίντερ κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά με τον Χακάν Τσαλχάνογλου επίσης από την άσπρη βούλα, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη Νάπολι.
Ο ΜακΤόμινεϊ και ο Ανγκισά βρήκαν δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και χαρίζοντας στους «παρτενοπέι» μια σπουδαία νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Κόντε ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, αφήνοντας την Ίντερ στην 3η θέση με 15.