Serie A: Η πρωταθλήτρια Νάπολι νίκησε (3-1) την Ίντερ και καπάρωσε την κορυφή (vids)

Η Νάπολι επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ιταλίας, επικρατώντας με 3-1 της Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Serie A. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήραν προβάδισμα στο 33ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος ωστόσο τραυματίστηκε λίγο αργότερα και αποχώρησε, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

De Bruyne took a pen so powerful he pulled his hamstring ffs https://t.co/XVaSUYAjOM pic.twitter.com/UX0FeyImLL — Z 🇵🇸 (@PepsBalls) October 25, 2025

📸 - OH NO, KEVIN DE BRUYNE CAN'T WALK ANYMORE!



HE IS CRYING AND HE KNOWS HE WILL BE OUT FOR A VERY LONG TIME! pic.twitter.com/hpF7oNzL3c — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2025

Η Ίντερ κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά με τον Χακάν Τσαλχάνογλου επίσης από την άσπρη βούλα, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη Νάπολι.

Hakan Çalhanoğlu GOAL from the penalty spot! ⚽️🇹🇷⚫️🔵 pic.twitter.com/ittmzYx98D — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 25, 2025

Ο ΜακΤόμινεϊ και ο Ανγκισά βρήκαν δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και χαρίζοντας στους «παρτενοπέι» μια σπουδαία νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Κόντε ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, αφήνοντας την Ίντερ στην 3η θέση με 15.

Scott Mc tominey est trop fort mdrr pic.twitter.com/IgkZgCuTNO — Mr nobody🇨🇩 (@Mrnobody12462) October 25, 2025

🚨 SERIE A! 🇮🇹



INSANE GOAL FROM ZAMBO ANGUISSA! 🇨🇲



Napoli 3-1 Inter



🎥 @tekkersfoot pic.twitter.com/GxhsoK2GnH — Polymarket FC (@PolymarketFC) October 25, 2025

