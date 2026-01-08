Σέρρες: «Αν έφυγε από τα χέρια μου, συγγνώμη - Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις» λέει ο 16χρονος

Μετανιωμένος για όσα συνέβησαν τα βράδυ της περασμένης Δευτέρας, μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, εμφανίζεται ο 16χρονος δράστης.

Ειδικότερα, ο ίδιος μιλώντας στο Mega δήλωσε: «Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό».

«Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου», ανέφερε ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό του θύματος.

Συνεχίζοντας, δήλωσε μετανιωμένος λέγοντας: «Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».



Αυτά αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον της ανακρίτριας, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι εκείνη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.