Σέρρες: Αυτοκίνητο παράσυρε πεζό στον περιφερειακό - Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου στην περιφερειακή οδό των Σερρών, στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.



Όλα συνέβησαν όταν ο πεζός, αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής, που κινούνταν στην Περιφερειακή οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.



Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ -σύμφωνα με την ΕΡΤ- ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.



Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.