Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στην 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που είχε συλληφθεί για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερρών, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε πλημμεληματικό βαθμό, ενώ μετά την απολογία της κρίθηκε ότι μπορεί να αφεθεί ελεύθερη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας. Παράλληλα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία είχε προσαχθεί και κρατηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Το άτυχο παιδί, που ζούσε στον καταυλισμό Ρομά, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών, με τις εικόνες από το σημείο να προκαλούν έντονη συγκίνηση σε κατοίκους και διασώστες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου εντοπίστηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ποιο από τα δύο συνέβη πρώτο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 43χρονης δήλωσε ικανοποιημένος από την απόφαση των αρχών, επισημαίνοντας ότι η εντολέας του συνεργάστηκε από την αρχή με τις Αρχές και ότι η υπόθεση απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Η ίδια η κατηγορούμενη υποστήριξε πως είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού και ανέφερε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία αποδίδει στον σύζυγό της, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει.

Η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας παραμένει σε κατάσταση σοκ από τον αδόκητο χαμό του 10χρονου.