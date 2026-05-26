Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Σέρρες Local News

Σέρρες: Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ιωάννη - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στις Σέρρες, κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες, οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτο αρχείου: Intime
Φωτο αρχείου: Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, μετά από φωτιά που ξέσπασε στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερρών και καίει δασική έκταση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Σέρρες Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader