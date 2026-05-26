Σέρρες: Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ιωάννη - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, μετά από φωτιά που ξέσπασε στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερρών και καίει δασική έκταση.



Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.