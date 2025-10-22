«Σέρρες»: Η ερωτική σκηνή του Οδυσσέα και του Άγγελου έριξε το «X»

Μια ανάσα πριν το τέλος για την επιτυχημένη και πολυσυζητημένη σειρά «Σέρρες» που υπογράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι ιστορίες των ηρώων που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό κορυφώνονται και κρατούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών αμείωτο.

Στο προτελευταίο επεισόδιο του 2ου κύκλου που προβλήθηκε χθες Τρίτη 21/10 στις 22:30 από τον ΑΝΤ1, οι ήρωες προσπαθούν να βρουν λίγο φως μέσα στο χάος των σχέσεων, των παρεξηγήσεων και της αγάπης. Με το γνώριμο μείγμα τρυφερότητας και χιούμορ, η σειρά μας θυμίζει για άλλη μια φορά ότι, όσο κι αν διαφωνούμε, η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του χθεσινού επεισοδίου ήταν αναμφισβήτητα η ερωτική σκηνή του Οδυσσέα με τον Άγγελο που προκάλεσε τα αποθεωτικά σχόλια των χρηστών στο X ( πρώην Twitter ).

👏👏👏👏

By far απο τις καλύτερες ερωτικές εξομολογήσεις στην οθόνη..

Καπουτζίδη έγραψες για άλλη μια φορά..

Παραδίδεις μαθήματα γραφής Σεναρίου... #serres pic.twitter.com/28hAzbitN0 — Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) October 21, 2025

Με αφορμή τη σκηνή,θα ήθελα να πω προς τα straight ελληνικά τηλεοπτικά ζευγάρια ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.

Υπάρχουν εξαιρέσεις,αλλά γενικά υπάρχει θέμα.

Ναι είναι η χημεία των ηθοποιών που μετράει αλλά και το φιλί πόσο σημαντικό είναι στο acting



ΜΠΡΑΒΟ στους Αλέξανδρο+Γιώργο🫠#serres pic.twitter.com/R1EnLdC787 — Γιώτα (@giwta_d) October 21, 2025

Πιο συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη σκηνή είδαμε τον Άγγελο να συνειδητοποιεί ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είναι πραγματικά ερωτευμένος. Ένα βράδυ εμφανίζεται στο καφέ, του εκφράζει ανοιχτά τα συναισθήματά του και ακολουθεί μια ερωτική σκηνή, γεμάτη πάθος.