«Σέρρες»: Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ - Ο Καπουτζίδης αποθεώθηκε στο «X»

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει μιλήσει για στρέιτ, γκέι, μπάι, ίντερσεξ, τρανς. Έβγαλε όλες τις ταμπέλες και μίλησε σε κάθε παιδί εκεί έξω» γράφει ένας χρήστης του διαδικτύου για τον ηθοποιό και σεναριογράφο που τολμά να μιλήσει για όσα πολλοί δεν μιλούν και να σπάσει τα στερεότυπα.

Μετά την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός ίντερσεξ χαρακτήρα σε ελληνικό σίριαλ, της συντηρητικής «θείας Σταματίνας», ο Γιώργος Καπουτζίδης καταφέρνει για ακόμα μια φορά να κάνει την διαφορά και να αποθεωθεί στο «X».

Στην σκηνή που παρακολουθήσαμε, η γιατρός -που υποδύεται η Νατάσσα Εξηνταβελώνη και την οποία επισκέπτονται η Σταματίνα και ο αδελφός της Λευτέρης ( Γώργος Γάλλος )- εξηγεί: «Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους. Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική. Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς ποτέ δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μάλιστα, ο Γιώργος Καπουτζίδης φόρεσε ένα φούτερ που γράφει Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α και πόζαρε χαμογελαστός.

Η ηθοποιός Γιούλη Τσαγκαράκη που υποδύεται την Σταματίνα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The 2Night Show» για τον ρόλο της. «Μπήκα σε ένα κατάστημα καλλυντικών και είδα μια κυρία με το φουσκωτό μαλλί της Σταματίνας. Την έβγαλα φωτογραφία και την έδειξα στον σκηνοθέτη. Στον πρώτο κύκλο τα γυρίσματα ήταν πιο πολύ στις Σέρρες σε σχέση με τον δεύτερο που είναι πιο πολύ στην Αθήνα, οπότε τότε είχαμε χρόνο. Εγώ είχα τρεις φορές τη βδομάδα γυρίσματα, οπότε τις υπόλοιπες μέρες ήμουν στον δρόμο και «έψαχνα» την... Σταματίνα για να δω πού υπάρχει».