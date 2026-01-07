Σέρρες - Μητέρα δράστη: «Θα πληρώσει το παιδί μου» - Τι έδειξε η νεκροψία του 17χρονου

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία - νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος, ο οποίος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να του απαγγελθεί κατηγορία.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η ίδια προέβη νωρίτερα σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», είπε -μεταξύ άλλων- η 47χρονη.

Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η υπόθεση της οικογένειας του δράστη ήταν γνωστή στις Αρχές εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια. Ειδικότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε λάβει αναφορά για δύο αδέλφια που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα. Ο πατέρας τους εξέτιε ποινή φυλάκισης ενώ η μητέρα έκανε χρήση ουσιών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να χρειάζονται άμεση προστασία.

Η αναφορά, αφού αξιολογήθηκε, απεστάλη άμεσα από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά στις αρμόδιες Αρχές με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ», για περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο από τα δύο παιδιά είναι ο 16χρονος που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 17χρονου.

Τρία χρόνια μετά την κατεπείγουσα αναφορά, ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα παιδιά παρέμειναν στο ίδιο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, ο 15χρονος εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια, οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν εξαιρετικά κακές, ενώ ο πατέρας είχε αποβιώσει έξι μήνες πριν.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η τραγωδία αυτή ενδεχομένως μπορούσε να έχει αποτραπεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.