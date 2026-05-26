Σέρρες: Προσποιήθηκαν τους εφοριακούς και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από 79χρονη

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 79χρονης, η οποία σημειώθηκε στις 20 Μαΐου 2026 σε περιοχή των Σερρών, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας. Με το πρόσχημα ότι τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της έπρεπε δήθεν να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν, την έπεισε να τα παραδώσει σε άτομο που εμφανίστηκε ως βοηθός του.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από την 79χρονη κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, παρέλαβε ο 21χρονος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του όσο και για να διαπιστωθεί αν οι εμπλεκόμενοι συνδέονται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 21χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ