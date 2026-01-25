Σέρρες: Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η διευθύντρια Γυμνασίου - «Καταγγελία έμεινε στο συρτάρι»

Σε αναγκαστική άδεια και αναστολή άσκησης καθηκόντων τίθεται η καθηγήτρια που φίμωσε και έδεσε με ταινία 13χρονο μαθητή στις Σέρρες.



Ειδικότερα όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, γνωστοποιεί και επισήμως ότι από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία».



Στη συνέχεια της ανακοίνωσης επισημαίνονται τα εξής: «Από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.



»Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης».

Προβληματικές συμπεριφορές και προς συναδέλφους

Εν τω μεταξύ σοβαρές είναι οι καταγγελίες από μαθητές, γονείς και κατοίκους χωριού του νομού Σερρών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με τη συμπεριφορά διευθύντριας Γυμνασίου, η οποία φέρεται να επέδειξε βίαιη και απρεπή στάση απέναντι σε ανήλικους μαθητές, αλλά και προβληματική συμπεριφορά προς συναδέλφους της.



Σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών, σε ένα από τα περιστατικά που καταγγέλλονται, η εκπαιδευτικός φέρεται να χρησιμοποίησε κολλητική ταινία, την οποία –όπως περιγράφεται– έβαλε εν μέρει στα χέρια και στο στόμα μαθητή, ενώ φέρεται να ζήτησε από άλλο παιδί να συμμετάσχει στην πράξη. Οι μαρτυρίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών για αυταρχική και εκφοβιστική συμπεριφορά εντός του σχολικού χώρου.



Μαθητές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός τους φερόταν με τρόπο που προκαλούσε φόβο και ανασφάλεια. Σε μία περίπτωση, καταγγέλλεται ότι μαθήτρια κλειδώθηκε εντός του σχολείου, ενώ γίνεται λόγος και για απειλές καταγραφής της συμπεριφοράς μαθητών. «Δεν μας συμπεριφερόταν σωστά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, σύμφωνα με γονείς και εκπαιδευτικούς, η συμπεριφορά της διευθύντριας δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και στο εσωτερικό του συλλόγου διδασκόντων. Όπως καταγγέλλεται, τα τελευταία χρόνια αρκετοί καθηγητές είχαν ζητήσει απόσπαση ή μετάθεση, προκειμένου να απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο σχολείο. Μάλιστα, αναφέρεται περιστατικό κατά το οποίο εκπαιδευτικός φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα, σοκαρισμένη, μέσα στο αυτοκίνητό της μετά από συμβάν στο σχολείο.



Στο ρεπορτάζ καταγράφονται και οι τοποθετήσεις συγγενικών προσώπων. Ο σύζυγος της εκπαιδευτικού φέρεται να δηλώνει ότι η γυναίκα του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας και χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια, την οποία –όπως υποστηρίζει– αρνείται να δεχθεί. Από την πλευρά του, πατέρας 13χρονου μαθητή δηλώνει ότι στόχος δεν πρέπει να είναι η τιμωρία, αλλά η παροχή βοήθειας, επισημαίνοντας ότι «αν το ζήτημα είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα, δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά».

Γνώριζαν οι αρμόδιες αρχές

Σύμφωνα με πολίτες και τοπικούς θεσμικούς φορείς, το θέμα είχε τεθεί επανειλημμένα υπόψη των αρμόδιων αρχών τα προηγούμενα χρόνια. Όπως αναφέρουν, πριν από τρία χρόνια είχε γίνει έγγραφη καταγγελία, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε περαιτέρω, καθώς –όπως επισημαίνεται– δεν υπήρξε κοινοποίηση προς ανώτερα διοικητικά κλιμάκια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Στο προσκήνιο έρχεται και ανάρτηση που είχε πραγματοποιηθεί από επίσημο λογαριασμό του σχολείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με περιεχόμενο που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν συνάδει με τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της σχολικής μονάδας.



Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλώνουν ότι τόσο ο Δήμος όσο και η κοινότητα είχαν ενημερώσει αρμοδίως τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τα όσα συνέβαιναν στο σχολείο, κάνοντας λόγο για μια «δυσλειτουργία που διαρκούσε εδώ και χρόνια».