Σέρρες: Στον εισαγγελέα 30 μετανάστες για την εξέγερση στη δομή - «Καμία ανοχή», λέει ο Πλεύρης

Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθούν οι 30 μετανάστες που εκτιμάται ότι υποκίνησαν την εξέγερση, η οποία σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας στις Σέρρες το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου.

Στην εξέγερση φαίνεται ότι συμμετείχαν περίπου 200 μετανάστες που διαμένουν στη δομή στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από το Μπαγκλαντές και από την Αίγυπτο.

Οι μετανάστες ξεκίνησαν να διαμαρτύρονται, ενώ μία ομάδα επιχείρησε να ρίξει ένα κομμάτι της συρμάτινης περίφραξης του χώρου, στην προσπάθειά τους να αποδράσουν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να απωθήσουν τους μετανάστες. Ακολούθησε συμπλοκή, με τρεις αστυνομικούς να τραυματίζονται.

Οι μετανάστες πέταξαν πέτρες και έκαψαν ρούχα τους, με αποτέλεσμα να έρθει και η Πυροσβεστική αλλά η ένταση εκτονώθηκε σύντομα.

Όσον αφορά τους τραυματίες, ένας αστυνομικός δέχτηκε δαγκωνιά στο χέρι από μετανάστη με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου όπου, αφού δέχτηκε πρώτες βοήθειες, αποχώρησε. Ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε επειδή δέχτηκε πέτρα και πήγε στο νοσοκομείο Σερρών για περίθαλψη και εξετάσεις ενώ αργότερα αποχώρησε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα (29 Αιγύπτιοι κι ένας υπήκοος Μπαγκλαντές), για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και σωματικές βλάβες. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.

Αντιδρούν για το «όχι» στις αιτήσεις ασύλου

Βασική αιτία που πυροδότησε την εξέγερση των μεταναστών φέρεται να είναι η απόρριψη των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου, που έχουν υποβάλει. Αρκετοί μετανάστες της δομής φαίνεται ότι έρχονται σε επικοινωνία με διαμένοντες σε άλλες δομές, οι οποίοι τους λένε ότι παίρνουν άσυλο, με αποτέλεσμα να νιώθουν ότι ειδικά στη δομή στο Κλειδί υπάρχει αρνητική μεταχείριση.

«Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίσαμε, στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν.

Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία. Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας το περιστατικό.