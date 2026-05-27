Σέρρες: Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι

Νέα δραματική διάσταση λαμβάνει η ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27/5 στην περιοχή της Ηράκλειας στις Σέρρες, όπου ένα 10χρονο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το παιδί έπεσε στο κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του ανήλικου, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 12:00 και άμεσα κλιμάκιο έφτασε στο σημείο, ανασύροντας τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.