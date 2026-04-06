Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, Φωτεινής Αραμπατζή

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (6/4) στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή, στις Σέρρες.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thestival.gr, το τηλεφώνημα έγινε γύρω στις 09:30 και αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το κτήριο εκκενώθηκε. Στελέχη του ΤΕΕΜ με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Φωτεινή Αραμπατζή φέρεται να εμπλέκεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.