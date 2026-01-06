Σέρρες: Υποθερμία και ανακοπή καρδιάς τα αιτία θανάτου του πυροσβέστη στο όρος Μπέλες

Φως στα αίτια του θανάτου του 45χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Γκίνη έριξε το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο αξιωματικός εντοπίστηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου σε δύσβατη χαράδρα στο όρος Μπέλες, με τον θάνατό του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια που συνδέονται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο anexartitos.gr.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος επήλθε από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο (ανακοπή), προκληθέν από υποθερμία. Οι αρχές κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

Αποκλεισμός εγκληματικής ενέργειας: Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να υποδεικνύουν εγκληματική πράξη.

Χρόνος θανάτου: Προσδιορίζεται στις 23 ή 24 Δεκεμβρίου 2025, στις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής του.

Αφαίρεση ρούχων: Το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς μέρος του ρουχισμού αποδίδεται στη «παράδοξη απογύμνωση» λόγω υποθερμίας.

Επιφανειακά τραύματα: Οι εκδορές στα χέρια του ήταν επιφανειακές και αβλαβείς, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Η οικογένεια, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου Κώστα Παρηγόρη, ζήτησε σεβασμό στη μνήμη του και προστασία των παιδιών του από φημολογίες και κοινωνική κριτική, τονίζοντας ότι τα αίτια διερευνώνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές.

Η κηδεία συνέβη στις 6 Ιανουαρίου, στις 14:00, στα Άνω Πορόια Σερρών, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τον αξιωματικό που υπηρέτησε με αφοσίωση το Πυροσβεστικό Σώμα.