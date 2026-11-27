Την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα στο Κοινοβούλιο της Σερβίας υπέβαλε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, με τον παλαίμαχο αστέρα του μπάσκετ να ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση είχε ληφθεί και συμφωνηθεί από την αρχή, εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Ο Μποντιρόγκα είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της «Φοιτητικής Λίστας», ωστόσο, όπως εξήγησε σε επίσημη δήλωσή του, είχε ενημερώσει το «Φοιτητικό Κίνημα» αμέσως μετά την αποδοχή της υποψηφιότητάς του ότι δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβει ενεργά κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

«Θεωρώ στάση υπευθυνότητας να μην καταλαμβάνω τη θέση εκείνων που μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά στο κοινοβουλευτικό έργο από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να στηρίζει τις αρχές και τις αξίες του κινήματος.

Η στήριξη στον υποψήφιο των φοιτητών για την προεδρία

Στην ίδια δήλωση, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε και στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υποστηρίξει ενεργά τον ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς, τον οποίο πρότειναν οι φοιτητές για τη διεκδίκηση της προεδρίας της Σερβίας.

Το όνομα του Μποντιρόγκα είχε ακουστεί το προηγούμενο διάστημα σε πολιτικούς κύκλους ως πιθανή επιλογή για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έκανε έναν συμβολικό παραλληλισμό ανάμεσα στην αθλητική του διαδρομή και τη συμμετοχή του στο φοιτητικό κίνημα.

«Είμαι περήφανος που υπήρξα μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου, αλλά είμαι εξίσου περήφανος που μου δόθηκε η τιμή και η εμπιστοσύνη να βρίσκομαι στην “εθνική ομάδα της Ελευθερίας”, η οποία κέρδισε σε αυτόν τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής μας», σημείωσε.

Το μήνυμα των φοιτητών στον Μποντιρόγκα

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του φοιτητικού κινήματος ευχαρίστησαν τον Μποντιρόγκα για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και για την προθυμία του να σταθεί στο πλευρό τους στον αγώνα για μια πιο ελεύθερη και δίκαιη Σερβία.

«Η συμβολή του στον κοινό μας αγώνα δεν τελειώνει με την αποχώρησή του από το κοινοβουλευτικό έργο», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ