Υπό κράτηση θα παραμείνει ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Informer, Ντράγκαν Βούτσιτσεβιτς, που φέρεται να εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πρώην πρωθυπουργού της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μετά τη σύλληψή του στο Βελιγράδι, με τις κατηγορίες να αφορούν την πρόκληση πανικού και συνεχιζόμενων ταραχών, καθώς και την παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του gazetaexpress.com, η απόφαση κράτησής του ελήφθη από το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, κατόπιν εντολής της Δεύτερης Βασικής Εισαγγελίας του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ο Βούτσιτσεβιτς διέπραξε τα αδικήματα της πρόκλησης πανικού και συνεχιζόμενων ταραχών, βάσει του άρθρου 343 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και της παρακώλυσης της δικαιοσύνης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί την Πέμπτη (26/11) ενώπιον εισαγγελέα της Δεύτερης Βασικής Εισαγγελίας του Βελιγραδίου, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Πώς έγινε η σύλληψη

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Informer, ο Βούτσιτσεβιτς συνελήφθη όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το κτίριο όπου εργάζεται.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με αστυνομικό όχημα στο αστυνομικό τμήμα του Βόζντοβατς. Την είδηση της σύλληψης γνωστοποίησε και ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, από το βήμα της σερβικής Βουλής.

Σχολιάζοντας, μάλιστα το περιστατικό, ο πρώην πρωθυπουργός και προσφάτως ηττημένος στις εκλογές, είπε πως ο Βουτσίτσεβιτς «συνελήφθη μόνο εξαιτίας της δημοσιογραφικής του δουλειάς».

Αναφερθείς στη «Φοιτητική Λίστα», μέλη της οποίας χειροκρότησαν μόλις άκουσαν την είδηση, ο Βούτσιτς είπε πως «αυτό μου λέει αρκετά… με τι ηλίθιους έχουμε να κάνουμε», ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από τη Βουλή.

Χειροκροτήματα στη Βουλή για τη σύλληψη

Η ανακοίνωση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς προκάλεσε χειροκροτήματα από βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η αντίδραση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του ίδιου του Βούτσιτς, σύμφωνα με τα σερβικά δημοσιεύματα.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες ημέρες τη σερβική επικαιρότητα, καθώς ο ιδιοκτήτης του Informer θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της εισαγγελικής αρχής.