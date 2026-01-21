Servicers: Νομικά θέματα και γραφειοκρατία φρενάρουν τις πωλήσεις των ακινήτων τους

Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον ΕΝΦΙΑ (διπλασιάσει) στα κλειστά ακίνητα των servicers. Οι servicers δεν έχουν κανένα λόγο να διακρατούν ακίνητα και να επιβαρύνονται με κόστη. Έχουν αγοράσει τα ακίνητα στο 30% της αξίας τους και κάθε πώληση πάνω από τις τιμές κτήσεις θα φέρει μεγάλα κέρδη. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, υπάρχουν πολλά νομικά «αγκάθια» (αγωγές, τριτανακοπές κλπ) που φέρουν ως βάρη τα ακίνητα τα οποία τους εμποδίζουν να τα μεταβιβάσουν. Επίσης πάρα πολλά ακίνητα είναι ατακτοποίητα ή δεν έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτές είναι διαδικασίες που πρέπει είτε να επιβαρύνουν το κόστος διακράτησης και διάθεσης των ακινήτων. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μία τεράστια γραφειοκρατία την οποία οι servicers δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σε γρήγορους ρυθμούς.

Κόστος διακράτησης και γραφειοκρατία

Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι το κόστος διακράτησης (πχ φόρος μεταβίβασης, κτηματόλογιο κλπ) από τη στιγμή του πλειστηριασμού μέχρι την πώληση κυμαίνεται από 9%-27% της αξίας του ακίνητου για το διάστημα των 18 μηνών. Οσο μικρότερη είναι η αξία του του ακίνητου τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση καθώς κάποια κόστη είναι ιδία για όλα τα ακίνητα, είτε είναι αξίας 100.000 ευρώ είτε 1 εκατ. ευρώ.

Η Ιntum Hellas, με της εταιρείας REOc (Real Estate Owned Company) διαχειρίζεται 11.000 ακίνητα (χωρις αποθήκες και γκαράζ περί τις 8.500 ). Από αυτά, περίπου 5.000 είναι οικιστικά ακίνητα και τα μισά, δηλαδή 2.500 ακίνητα 350 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν στην αγορά μέχρι το τέλος του 2025 και τα υπόλοιπα σταδιακά μέχρι το 2027.

Η Cepal, θα προωθήσει κατά προτεραιότητα 750 οικιστικά ακίνητα που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» ενώ ο συνολικός αριθμός των ακίνητων που σκοπεύει να προωθήσει την αγορά εντός του 2026 είναι 1500-2000 συμβάλλοντας στην αύξηση του αποθέματος οικιστικών ακινήτων. Η doValue δρομολογεί την διάθεση 800 ακινήτων μέχρι το τέλος του 2026 και συνολικά μέσω των πλειστηριασμών θα προωθήσει 12.000 οικιστικά ακίνητα. Από το 2021 η doValue Real Estate Services έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 13.000 ακίνητα αξίας 1,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων σχεδόν το 60% είναι οικιστικά.