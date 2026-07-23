Σεσημασμένος ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε άγρια τον Σταύρο Γεωργίου: Η συγκλονιστική μαρτυρία

Σοκάρει η άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με τον 73χρονο να πέφτει νεκρός από τα χτυπήματα ενός 28χρονου Αιγύπτιου μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Δευτέρας (20/7).

Μεταξύ θύτη και θύματος φέρεται να προηγήθηκε καβγάς, όπως υποστήριξε ο 28χρονος στην απολογία του, με τον δράστη να δηλώνει κυνικά στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα». Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκαν στην ίδια παρέα το μοιραίο βράδυ, με τους δύο άνδρες να καταναλώνουν αλκοόλ. Στη συνέχεια, κατά την ίδια εκδοχή, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει σπίτι του, ωστόσο σταμάτησαν στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Η στιγμή που ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου προσεγγίζει το γραφείο του, πιθανώς για τελευταία φορά. pic.twitter.com/Xmj6VvoN84 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 22, 2026

Εκεί οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση, για λόγο που ο 28χρονος εξήγησε στους αστυνομικούς, η οποία φέρεται να κατέληξε σε σωματική συμπλοκή.

Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης, γυμνός και σε εμβρυϊκή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος.

«Γνώριμος» των Αρχών ο 28χρονος Αιγύπτιος

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της οποίας οι αστυνομικοί φέρονται να ταυτοποίησαν τις κινήσεις του 28χρονου.

Η παρουσία του στο γραφείο του θύματος επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς στον χώρο εντοπίστηκαν αποτυπώματά του.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι διέπραξε τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Μετά την ταυτοποίησή του, ο 28χρονος εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μυστήριο πάντως επικρατεί με την τύχη του κινητού τηλεφώνου του 73χρονου ποινικολόγου, το οποίο δεν εντοπίστηκε στον χώρο του γραφείου του ενώ ο 28χρονος υποστηρίζει ότι δεν το πήρε εκείνος.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είναι σεσημασμένος, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό το 2026 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.

Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου επήλθε περίπου ένα 24ωρο πριν από τον εντοπισμό της σορού του. Ο 73χρονος έφερε σοβαρές και πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα, καθώς δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό με χέρια και πόδια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε επανειλημμένα πάνω σε σκληρή επιφάνεια.

Για «αποτρόπαιο έγκλημα» έκανε λόγο η ποινικολόγος Βούλα Δημητριάδου, σημειώνοντας πως ο Σταύρος Γεωργίου έχασε τη ζωή του με ιδιαίτερα βίαιο και άδικο τρόπο.

«Η μία κόρη τον είδε, η άλλη περίμενε στο αυτοκίνητο»

Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι τον Σταύρο Γεωργίου εντόπισαν νεκρό οι 16χρονες δίδυμες κόρες του, αν και σύμφωνα με τον αδερφό του 73χρονου ευτυχώς δεν είχαν άμεση επαφή με το εφιαλτικό θέαμα.

«Τον έψαχναν τον αδερφό μου όλη μέρα. Ανέβηκαν τα κορίτσια στο γραφείο, βρήκαν τον θυρωρό που έχει κλειδιά και όταν μπήκε η μία η κόρη -η άλλη περίμενε στο αυτοκίνητο- είδε τα πόδια και τα αίματα. Ευτυχώς δεν είδε παραπάνω, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, η εικόνα δεν αντεχόταν», είπε ο αδελφός του θανόντα μιλώντας στο MEGA.

Όπως τόνισε ενημερώθηκε από τις ανιψιές του πριν φτάσει ο θυρωρός, έσπευσε στο σημείο, αλλά η Αστυνομία δεν του επέτρεψε την είσοδο. «Δεν με άφησαν να μπω καθόλου, με έχουν τελείως στο σκοτάδι. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, δεν είμαι σε φάση να σκεφτώ», είπε σχετικά, προτού γίνει γνωστό ότι ο δράστης ήταν ένας 28χρονος Αιγύπτιος.

Οι πολύκροτες υποθέσεις στη διαδρομή του Σταύρου Γεωργίου

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, ο Σταύρος Γεωργίου χειρίστηκε πολύ σημαντικές υποθέσεις που συντάραξαν την Ελλάδα.

Ο ποινικολόγος εκπροσωπούσε την οικογένεια του αστυνομικού Χρήστου Μάτη, ο οποίος δολοφονήθηκε από την «17 Νοέμβρη» το 1984. Στη δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης μάλιστα, είχε κρατήσει διαφορετική στάση από τους συναδέλφους του συνηγόρους των συγγενών των θυμάτων, αφού δεν είχε σταθεί τόσο στο να ζητήσει την καταδίκη των κατηγορουμένων, όσο στο να αναδείξει ότι οι συλληφθέντες δεν αποτελούσαν το σύνολο των μελών της οργάνωσης, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος της.

Μάλιστα, είχε εκφράσει την άποψη ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν ήταν ο πραγματικός αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης, διαφωνώντας, ως προς αυτό το σημείο, με το κατηγορητήριο και τις διωκτικές αρχές.

Εξίσου σημαντική η παρουσία του στα έδρανα της υπεράσπισης ενός εκ των ανήλικων κατηγορούμενων για την εξαφάνιση του Άλεξ Μεσχισβίλι το 2006 στη Βέροια. Υπόθεση που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, ενώ ο ίδιος ο ποινικολόγος είχε καταγγείλει τότε ότι δέχεται απειλές από μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Ακολούθησε η υπόθεση της δολοφονίας της 4χρονης Άννυ το 2015, η οποία δολοφονήθηκε από τον πατέρα της, όπου και πάλι ο Σταύρος Γεωργίου είχε το ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης, αυτή τη φορά της μητέρας του θύματος.

Η μητέρα είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, λόγω του ότι άφησε το 4χρονο κοριτσάκι με τον πατέρα του, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών, με τραγικό αποτέλεσμα την άγρια δολοφονία του παιδιού. Ωστόσο, σε μια από τις πλέον πολύκροτες δικές της τελευταίας δεκαετίας, η μητέρα τελικά αθωώθηκε στο Εφετείο, σε μια από τις μεγάλες επιτυχίες του ποινικολόγου.

Πιο πρόσφατα, ο Σταύρος Γεωργίου εκπροσώπησε την οικογένεια του εξαφανισμένου στη Βρετανία, Στάθη Άνθη, αλλά και τον ιερέα στην Καβάλα που κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 259.000 ευρώ. Τέλος, πρόσφατα εκπροσώπησε κατηγορούμενο και στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.