ΣΕΒ – Υπ. Ανάπτυξης: Ενεργειακό κόστος, λιγότερη γραφειοκρατία και επενδύσεις στο τραπέζι

Το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και η κατάργηση σειράς γραφειοκρατικών εμποδίων, κυριάρχησαν στη συνάντηση εργασίας που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με αντιπροσωπεία του Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, υπό τον πρόεδρό του Σπύρος Θεοδωρόπουλος



Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός και η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη.

Στόχος: ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου, «με πρακτικά και μετρήσιμα αποτελέσματα», στο πλαίσιο ενός νέου, πιο παραγωγικού και ανταγωνιστικού οικονομικού μοντέλου. Όπως τόνισε, πρόκειται για υπόθεση που αφορά συνολικά την κοινωνία και την οικονομία, ειδικά σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και αβεβαιότητας.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα τέθηκαν στο τραπέζι τέσσερις βασικοί άξονες:

Αναπτυξιακός Νόμος

Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στη μεταποίηση και στις μεγάλες επενδύσεις . Οι αξιολογήσεις ολοκληρώθηκαν εντός 52 ημερών, ενώ στη μεταποίηση κατατέθηκαν 264 προτάσεις, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Με τα ειδικά καθεστώτα και τις μεγάλες επενδύσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 2,2 δισ. ευρώ. Νέος κύκλος προκηρύξεων αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου, με επιπλέον στήριξη 450 εκατ. ευρώ εντός του 2026.

Απλοποίηση διαδικασιών

Έτοιμο προς ψήφιση εντός Φεβρουαρίου είναι το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επιχειρηματικών πάρκων, με σαφή στόχο τη μείωση γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως logistics και data centers.

Ενεργειακό κόστος

Υπουργείο και ΣΕΒ αναζητούν κοινή, ολοκληρωμένη λύση για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας, με βάση το ιταλικό μοντέλο. Στόχος είναι οι αποφάσεις να ληφθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Εθνικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία

Συζητήθηκε η ανάγκη ενός ειδικού χωροταξικού σχεδίου που θα οργανώνει την ανάπτυξη της βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του ΣΕΒ ώστε η στήριξη του κλάδου να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική.



Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με κοινή παραδοχή ότι τα ανοιχτά μέτωπα της ενέργειας και της γραφειοκρατίας θα κρίνουν την ταχύτητα και το εύρος των νέων βιομηχανικών επενδύσεων το επόμενο διάστημα.