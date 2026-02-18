Σεβίλλη: Πολύ βαριά καμπάνα για τον Ματίας Αλμέιδα για όσα έγιναν στον αγώνα με τη Αλαβές

Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Ματίας Αλμέιδα δεν έχει προηγούμενο. Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές αποκλεισμό από τον πάγκο της Σεβίλλης, για όσα έγιναν στο ματς με την Αλαβές.

Ο Αλμέιδα είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, απόφαση η οποία προκάλεσε την ένταση καθώς ήταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες καθώς από τα πλάνα δεν φαίνεται ο ακριβής λόγος της κόκκινης. Αυτή ήταν η αφορμή να ξεσπάσει τεράστια ένταση, με τον Αργεντίνο προπονητή να μην μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, και το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) έγινε γνωστή η βαριά τιμωρία που του επιβλήθηκε.

Η τιμωρία αυτή σημαίνει αποχή του Πελάδο από τον πάγκο της Σεβίλλης για πάνω από ένα μήνα, όμως η ισπανική ομάδα θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για να μειωθεί η ποινή, καθώς ξεκίνησε ήδη τις απαραίτητες ενέργειες κάνοντας ένσταση.

Ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα αιτιολόγησε την αποβολή λέγοντας πως ο Αλμέιδα «διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια απόφαση μου, κάνοντας φωνές και χειρονομίες αποδοκιμασίας προς το πρόσωπό μου», κάτι που δεν επιβεβαιώνουν τα πλάνα, στα οποία θα «πατήσουν» οι άνθρωποι της ομάδας για να ακυρωθεί η κόκκινη, ενώ η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τις αυστηρές αποφάσεις των διαιτητών.

🔴🎥 Así fue el gesto por el que Matías Almeyda fue expulsado.



El entrenador del @SevillaFC salta tras una falta en contra y se apoya en el banquillo.



📁 ACTA: “fue expulsado por protestar realizando GRITOS y GESTOS DE DESAPROBACIÓN hacia mi persona”



pic.twitter.com/t2v3d4FKPW — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 14, 2026

Πως φτάσαμε στις 7 αγωνιστικές

Η ποινή στον Ματίας Αλμέιδα είναι τόσες αγωνιστικές γιατί φαίνεται να κατηγορείται για μια σειρά πραγμάτων. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκαν δυο αγωνιστικές για πολύ έντονες διαμαρτυρίες στον διαιτητή της αναμέτρησης, μια αγωνιστική γιατί δεν αποχώρησε στα αποδυτήρια μετά την κόκκινη και καθυστέρησε η επανέναρξη του παιχνιδιού, ακόμα τρείς αγωνιστικές για απαξίωση και υποτιμητική στάση απέναντι στους διαιτητές της αναμέτρησης και μια γιατί κρίθηκε πως η συμπεριφορά του δημιούργησε πρόβλημα και άσχημο κλίμα, και έκανε δύσκολη την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Το φύλλο αγώνα που... καίει τον Αλμέιδα

«Ο Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί ​​μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη διακοπή του αγώνα, ώστε να του ζητηθεί ξανά να φύγει από τον πάγκο. Σε αυτό το σημείο, ο προαναφερθείς προπονητής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου, λίγα εκατοστά μακριά, με προκλητικό και εκφοβιστικό τρόπο. Αφού του ζητήθηκε επανειλημμένα να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζοντάς με για περισσότερο από ένα λεπτό. Μόλις έφυγε από αυτή τη θέση, κλώτσησε επιθετικά ένα μπουκάλι νερό που βρισκόταν στο έδαφος. Στη συνέχεια επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και αντιμετώπισε τον τέταρτο διαιτητή με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας τη συνοδεία του εκτός γηπέδου από μέλη της ομάδας του και προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου. Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, ο αγώνας διακόπηκε για τρία λεπτά».