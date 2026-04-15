Σεξ χωρίς δεσμεύσεις: Γιατί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι άντρες από τις γυναίκες

Μια νέα μελέτη εξετάζει ένα θέμα που συχνά περιβάλλεται από στερεότυπα: τη στάση ανδρών και γυναικών στο περιστασιακό σεξ και τη σχέση της με την ψυχολογία. Συγκεκριμένα, ενώ στους άνδρες η προθυμία για περιστασιακές σχέσεις δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την ηθική υπόσταση και την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, στις γυναίκες συνδέεται με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και ασθενέστερες ηθικές αξίες.

Τι είναι η κοινωνιοσεξουαλικότητα

Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται η έννοια της «κοινωνιοσεξουαλικότητας», ενός όρου που περιγράφει το πόσο άνετα αισθάνεται κάποιος με τη σεξουαλική επαφή εκτός σταθερής σχέσης. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο «ανοιχτοί» σε περιστασιακές εμπειρίες, χωρίς να απαιτούν συναισθηματική σύνδεση, ενώ άλλοι προτιμούν τη δέσμευση και τη συναισθηματική οικειότητα πριν από τη σεξουαλική επαφή. Αν και οι άνδρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη άνεση με το περιστασιακό σεξ, οι διαφορές μέσα σε κάθε φύλο είναι πολύ μεγαλύτερες από τις διαφορές μεταξύ των φύλων.

Η μελέτη βασίστηκε σε δείγμα σχεδόν 300 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια. Μεταξύ άλλων τους ζητήθηκε να απαντήσουν σχετικά με το σεξουαλικό τους ιστορικό, τις στάσεις απέναντι στις περιστασιακές σχέσεις, το κατά πόσο αισθάνονται ότι ζουν σύμφωνα με τον «αληθινό» τους εαυτό, καθώς και το αν νιώθουν ότι η ζωή τους έχει νόημα. Παράλληλα, εξετάστηκαν στοιχεία ηθικής συμπεριφοράς, όπως η ειλικρίνεια, η προθυμία για βοήθεια προς άλλους και η τάση να δικαιολογούνται ανήθικες πράξεις.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για άνδρες και γυναίκες

Τα αποτελέσματα για τους άνδρες ήταν μάλλον ουδέτερα. Η προθυμία για περιστασιακό σεξ δεν φάνηκε να σχετίζεται ουσιαστικά με την αυτοεκτίμηση, την αυθεντικότητα ή το αίσθημα σκοπού. Με άλλα λόγια, το αν ένας άνδρας επιλέγει ή όχι τέτοιου είδους σχέσεις δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα το πώς βλέπει τον εαυτό του. Υπήρξε μόνο μια ήπια συσχέτιση με κάποιες λιγότερο ηθικές συμπεριφορές, π.χ. με την τάση για μικρά ψέματα ή η δικαιολόγηση αμφιλεγόμενων πράξεων, χωρίς όμως αυτό να διαμορφώνει μια συνολικά αρνητική εικόνα.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά στις γυναίκες. Εκεί, η μεγαλύτερη αποδοχή του περιστασιακού σεξ συνδέθηκε με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και πιο αδύναμο αίσθημα σκοπού στη ζωή. Παράλληλα, καταγράφηκε και μια πιο χαλαρή στάση απέναντι σε ηθικά ζητήματα, με χαμηλότερα επίπεδα προσωπικής ακεραιότητας και μικρότερη διάθεση για βοήθεια προς άλλους. Οι γυναίκες αυτές εμφάνιζαν επίσης αυξημένη τάση να δικαιολογούν ανήθικες συμπεριφορές ή να αποστασιοποιούνται από ηθικούς κανόνες.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν αποδεικνύεται ότι το περιστασιακό σεξ οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση ή το αντίστροφο. Είναι εξίσου πιθανό γυναίκες που ήδη νιώθουν λιγότερη αυτοπεποίθηση να στρέφονται πιο εύκολα σε τέτοιες εμπειρίες. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν οι κοινωνικές συνθήκες.

Ο ρόλος της κοινωνίας και το συμπέρασμα της μελέτης

Σε πολλές κοινωνίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να κρίνονται αυστηρότερα για τη σεξουαλική τους συμπεριφορά σε σχέση με τους άνδρες. Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που οι ίδιες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, εσωτερικεύοντας την κριτική που δέχονται. Έτσι, η σχέση μεταξύ σεξουαλικής συμπεριφοράς και αυτοεκτίμησης ίσως δεν είναι βιολογική ή «φυσική», αλλά αποτέλεσμα κοινωνικών προσδοκιών και στερεοτύπων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να αποκοπεί από το κοινωνικό της πλαίσιο. Η στάση απέναντι στο σεξ δεν είναι απλώς μια προσωπική επιλογή, αλλά επηρεάζεται από βαθύτερες ψυχολογικές και κοινωνικές διεργασίες. Και τελικά, ίσως το πιο ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι ποιος κάνει τι, αλλά γιατί το κάνει και πώς αυτό τον επηρεάζει.