Σεξ, ρουσφέτια και αρχαίοι Έλληνες: Νέοι «καυτοί» διάλογοι του ΟΠΕΚΕΠΕ2

Ρουσφέτια, πιέσεις, τηλεφωνήματα και διάλογοι «φωτιά». Οι δικογραφίες - μαμούθ της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ2, καταγράφουν, μέσω των συνομιλιών που έχουν «πιαστεί», τις πιέσεις που δεχόταν η διοίκηση από βουλευτές και στελέχη για λογής λογής εξυπηρετήσεις και διευθετήσεις φίλων και ψηφοφόρων.

«Κάνε τα μαγικά σου για τον… αρχαίο Έλληνα»

Χαρακτηριστική είναι η στιχομυθία που περιλαμβάνεται στις δικογραφίες ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, στην οποία ο τελευταίος ζητεί εξυπηρέτηση για ένα «καλό παιδί, αρχαίο Έλληνα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας μάλιστα από τον επικεφαλής του Οργανισμού να «κάνει τα μαγικά του» και «να βάλει πλάτη γι’ αυτόν τον άνθρωπο».

Ακολουθεί η επίμαχη συνομιλία του Δημήτρη Μελά με τον συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.:

Π.Α.: Ωραία και αυτόν τον άνθρωπό μας εκεί τον αρχαίο Έλληνα θα τον αναλάβεις εσύ προσωπικά;

Δημήτρης Μελάς: Αυτός ακόμα δε γίνεται τίποτα. Τι να τον αναλάβω, αυτός είναι για να τον αναλάβει γιατρός ρε.

Π.Α. Ναι εντάξει, γιατρός τον έχει αναλάβει. Να σου πω, δεν μπορείς να βάλεις λίγο πλάτη γι’ αυτό τον άνθρωπο;

Δημήτρης Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα ακόμα προσπαθώ. Το μόνο ζήτημα είναι πως αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Π.Α.: Τώρα έχει, έχει τώρα. Τα ’χει φτιάξει.

Δημήτρης Μελάς: Τώρα έχει, αλλά τι αναγωγή θα κάνεις στο 2050; Ή θα κάνεις πίσω στο 1950;

Π.Α.: Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού έχεις μαγικό χέρι. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις τι σου λέω.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Π.Α.: Δεν είναι, δεν έχει, ξέρεις πολιτικά, δεν είναι ότι έχει, κουβαλάει πίσω του τίποτα.

Δημήτρης Μελάς.: Ναι κατάλαβα.

Π.Α.: Είναι ρε παιδί μου ένα καλό παιδί, αρχαίος Έλληνας.

Δημήτρης Μελάς: Αγνός ναι.

Π.Α.: Και πιστός. Τον έχεις εκεί και ξέρεις. Βρέξει χιονίσει θα είναι εκεί πέρα δίπλα σου.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, είναι δίπλα σου. Εντάξει.

«Μην την φάει από τον Σπήλιο»

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά με τον Ν.Κ., συνεργάτη του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, ο συνεργάτης του ζητά να ασχοληθεί με υπόθεση ενός παραγωγού από το Αγρίνιο, ο οποίος είναι «από τους πολύ καλούς φίλους του Σπήλιου», λέγοντας χαρακτηριστικά: «για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε για να μην τη φάει από τον Σπήλιο».

Ο διάλογος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία ανάμεσα στον συνεργάτη του Σπήλιου Λιβανού και τον Δημήτρη Μελά είναι ο εξής:

Ν.Κ.: Ωραία, δες το ρε Δημήτρη μου πάντως μας ενδιαφέρει πολύ αυτός, ξέρω τι σου λέω, έχει εργοστασιο ο άντρας της αδελφής του και είναι….

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Ν.Κ.: Στο Αγρίνιο από τους πολύ καλούς του Σπήλιου δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε για μην την φάει τώρα από τον Σπήλιο, κατάλαβες τι εννοώ.

Δημήτρης Μελάς: Ναι οκ εντάξει.

Ν.Κ.: Αυτό.

Δημήτρης Μελάς: Άστο θα το δω.

Ν.Κ.: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το δούμε έτσι;

Δημήτρης Μελάς: Έγινε.

Ν.Κ.: Έγινε φιλάκια ευχαριστώ.

«Τα βλέπεις όλα μπλε. Βιάγκρα»

Αίσθηση προκαλεί ο διάλογος ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και τον συνεργάτη του Γιάννη Κεφαλογιάννη I.T., αναφορικώς με κάποιο κώλυμα που έχει ανακύψει, ενδεχομένως αναφορικώς με αχρεώστητα. «Όταν υπερβείς το κόκκινο, μετά όλα τα βλέπεις μπλε. Βιάγκρα», εξηγεί ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ στον συνομιλητή του, ενώ σε άλλο σημείο διαπιστώνει πως το «παραβατικό» πλέον έχει καταστεί «αυτονόητο».

Ακολουθεί η χαρακτηριστική συνομιλία ανάμεσα στον Δημήτρη Μελά και τον συνεργάτη βουλευτή:

Δημήτρης Μελάς: Ε, πότε, εκ των υστέρων;

Ι.Τ.: Γιατί κι άλλος μου το είπε αυτό. Ότι εάν μπορούμε να…

Δημήτρης Μελάς: Ε ναι, αλλά άλλος σου το πε, γι’αυτό που σου λέω τώρα, όταν υπερβείς το κόκκινο, μετά όλα τα βλέπεις μπλε. Βιάγκρα.

Ι.Τ.: Βιάγκρα. Γι’αυτό σου λέω κι εγώ να ξέρω τι μπορώ να λέω και τι μπορούμε να θεραπεύσουμε.

Δημήτρης Μελάς: Αυτό. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Τα κάνουν όλα μια σαλάτα για να βγάλουν μια διαμαρτυρία.

Ι.Τ.: Από τη μύγα ξύγκι, ναι.

Δημήτρης Μελάς: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή αυτός που μεταβίβασε δικαιώματα που πήρε το Δεκέμβριο του ‘20 εντάξει; Δηλαδή το εθνικό απόθεμα του ‘20, αυτός που πήρε δικαιώματα δεν του παίρνει κανένας τα λεφτά του πίσω. Απόλυτα σαφές και ξεκομμένο και διάφανο.

Ι.Τ.: Προφανώς αυτοί λοιπόν που μου το είπανε εμένα, είναι περιπτώσεις που είχαν κάνει αυτό που λες, με τη μούντζα.

Δημήτρης Μελάς: Πες μου τι θα είχες κάνει εσύ στη θέση μου τώρα. Δηλαδή όταν ο ένας σου δηλώνει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ μισθώνω, πού θα έρθω να σε βρω να σου βάλω το τηλέφωνο, στο χι διαμέρισμα. Το χι διαμέρισμα είναι δικό σου ή το μισθώνεις, όχι το μισθώνω, Ωραία, επισυνάπτω και το μισθωτήριο. Και όταν φτάνω εγώ και ανοίγω το μισθωτήριο, είναι μια μούντζα. Πού στο διάολο να έρθω να σου βάλω το τηλέφωνο;

Ι.Τ.: Ναι.

Δημήτρης Μελάς: Δηλαδή εντάξει, είναι κάποια πράγματα που κάποια στιγμή πέρασε σε ένα επίπεδο, δηλαδή το παραβατικό έγινε αυτονόητο.

«Τέτοιο σεξ με τίποτα»

Στο φως έρχονται και συνομιλίες μεταξύ στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτυπώνουν τον... χαλαρό τρόπο με τον οποίον αντιμετώπιζαν ενίοτε τις υποθέσεις του Οργανισμού, καθώς έχουν καταγραφεί μέχρι και… πικάντικες αναφορές.

Αυτή είναι η χαρακτηριστική συνομιλία του υπαλλήλου ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης Γ.Τ. με άγνωστη γυναίκα:

Γ.Τ: Από εδώ και πέρα θα βάλουμε ότι πρέπει.

Γυναίκα: Ναι ρε αγάπη μου, ναι ρε γαμώτο.

Γ.Τ.: Ποιον θα βρεις.

Γυναίκα: Σεξ δεν το ξαναθέλω (γέλια).

Γ.Τ.: Ποιον θα βρεις να σου νοικιάζει;

Γυναίκα: Ε βρήκα εγώ έναν που δεν παίρνει και έχει πραγματικά. Σκέφτεται να δώσει ο άνθρωπος.

Γ.Τ: Μμ.

Γυναίκα: Απλά εντάξει, τέτοιο σεξ με τίποτα (γέλια). Είναι σαν να κάνεις π@ρζόλια και να λες Χριστέ μου τι ήταν αυτό; Δεν έκανε κούκου (γέλια). Ευτυχώς το αντιμετωπίζεις.

Γ.Τ: Γέλα.

Γυναίκα: Τι να πω, εντάξει, Υγεία μπορούμε να έχουμε; Άλλο τίποτα δεν χρειάζεται.

Γ.Τ.: Αυτό. Έτσι.