Προφυλακίστηκε η Γαλλίδα μητέρα των αγοριών που εγκαταλείφθηκαν στην Πορτογαλία

Ενώπιον του δικαστηρίου του Σετούμπαλ στην Πορτογαλία βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η 41χρονη Γαλλίδα και ο 55χρονος σύντροφός της, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση εγκατάλειψης των δύο μικρών παιδιών της σε δρόμο κοντά στο Αλκάθερ ντο Σαλ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο, τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση σήμερα από το δικαστήριο της Πορτογαλίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι πως εγκατέλειψαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, σε έναν αυτοκινητόδρομο, στο νότιο τμήμα της χώρας. Διερευνώνται αδικήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και εγκατάλειψη παιδιών.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά δύο αγόρια ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, τα οποία εντοπίστηκαν το βράδυ της 19ης Μαΐου να κλαίνε στην άκρη δρόμου στην περιοχή του Αλκάθερ ντο Σαλ. Τα παιδιά είχαν μαζί τους σακίδια με τρόφιμα και νερό, χωρίς ωστόσο να φέρουν έγγραφα ταυτοποίησης, όπως μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι συνελήφθη στις 21 Μαΐου στην πόλη Φάτιμα από τις πορτογαλικές Αρχές και μία ημέρα αργότερα οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή στο Σετούμπαλ.



Εκπρόσωπος της πορτογαλικής αστυνομίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό SIC, περιέγραψε τη στάση των δύο κατηγορουμένων ως «πολύ απόμακρη», σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έδειχναν ιδιαίτερα αποστασιοποιημένοι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Πορτογαλία όσο και στη Γαλλία, λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα δύο παιδιά και των σοβαρών κατηγοριών που εξετάζουν οι Αρχές.

Η μητέρα που παρουσιαζόταν ως ειδικός στη σεξολογία

Η 41χρονη Μ.Ρ. εργαζόταν ως ψυχοκινητική θεραπεύτρια και τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί στον χώρο της σεξολογίας, σύμφωνα με το franceinfo. Στα επαγγελματικά της προφίλ παρουσιαζόταν ως ειδικός σε «θεραπείες με επίκεντρο το σώμα και το τραύμα», δηλώνοντας πως βοηθούσε άνδρες και γυναίκες να επιτύχουν «σεξουαλική ολοκλήρωση». Σε πρόσφατες αναρτήσεις της ανέφερε επίσης ότι παρείχε υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους, εφόσον συνοδεύονταν από γονέα. Η ίδια είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Pierre-et-Marie-Curie στο Παρίσι και εργαζόταν επί σειρά ετών στην Τρουά, πριν μετακομίσει πρόσφατα στο Κολμάρ της Γαλλίας μαζί με τα δύο παιδιά της.

«Δεν υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κολμάρ, η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει ποτέ κοινωνικές υπηρεσίες ή σχολικές αρχές. Τα παιδιά φοιτούσαν κανονικά σε δημόσιες δομές εκπαίδευσης και, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, δεν είχαν καταγραφεί συμπεριφορικά ή κοινωνικά προβλήματα. Η 41χρονη είχε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο αγοριών μετά τον χωρισμό της από τον πατέρα τους, ο οποίος –σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές– διέθετε μόνο περιορισμένα και εποπτευόμενα δικαιώματα επικοινωνίας.



Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από συγγενικά της πρόσωπα στις 11 Μαΐου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε φύγει αιφνιδιαστικά από το σπίτι της χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Οι έρευνες έδειξαν ότι ταξίδευε οδικώς μέσω νότιας Γαλλίας και Ισπανίας, πριν καταλήξει στην Πορτογαλία.

Ο πρώην αστυνομικός σύντροφος και οι ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει και οι πληροφορίες γύρω από τον 55χρονο σύντροφό της, Μ. Μπ., πρώην χωροφύλακα από το Περπινιάν. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος είχε αποχωρήσει από τις δυνάμεις ασφαλείας το 2010 και διατηρούσε έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, όπου δημοσίευε συχνά θεωρίες συνωμοσίας και αντισημιτικό περιεχόμενο.

Σε αναρτήσεις του υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι «η Γαλλία κυβερνάται από ερπετοειδή» και ότι μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού έχει «αντικατασταθεί από τεχνητή νοημοσύνη». Παράλληλα, παρουσίαζε τον εαυτό του ως θύμα ενός «διεφθαρμένου συστήματος». Ο ίδιος έχει επίσης χάσει την επιμέλεια της κόρης του, γεγονός που έχει αναφέρει δημόσια σε προσωπικές του δημοσιεύσεις.

